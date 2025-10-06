Budapest VI. kerületében, Terézvárosban kezdte meg működését az úgy nevezett éjszakai ovi. Neve is árulkodó, nem nappal, hanem éjszaka mennek a lurkók.

Itt az új trend, éjszakai ovi indult Budapesten

Éjszakai ovi: kezdeményezés a szülők tehermentesítésére

A kerület honlapjáról kiderül, szeptember végén indult a kezdeményezés, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kerület óvodái havonta egyszer éjszakai felügyeletet, "ottalvós" programot szerveznek a gyerekeknek, kikapcsolódási lehetőséget kínálva ezzel a szülőknek. Mint írják, a szülők részéről is erős igény mutatkozott arra, hogy legyen pár órájuk kettesben akkor is, ha nincs kéznél családi segítség, vagy anyagilag nem tudják megoldani a bébiszitter fogadását.

Nem a terézvárosi az első éjszakai ovi, Szolnokon már évek óta nagy sikerrel fut a kezdeményezés.