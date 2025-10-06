október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szokatlan

1 órája

Itt az új trend, éjszakai ovi indult Budapesten

Címkék#Éjszakai ovi#felügyelet#óvoda

Ez most a legújabb elképzelés, éjszakai oviba hordják csemetéiket a terézvárosiak.

Vaol.hu

Budapest VI. kerületében, Terézvárosban kezdte meg működését az úgy nevezett éjszakai ovi. Neve is árulkodó, nem nappal, hanem éjszaka mennek a lurkók.

Itt az új trend, éjszakai ovi indult Budapesten
Itt az új trend, éjszakai ovi indult Budapesten
Forrás: MW/archív

Éjszakai ovi: kezdeményezés a szülők tehermentesítésére

A kerület honlapjáról kiderül, szeptember végén indult a kezdeményezés, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kerület óvodái havonta egyszer éjszakai felügyeletet, "ottalvós" programot szerveznek a gyerekeknek, kikapcsolódási lehetőséget kínálva ezzel a szülőknek. Mint írják, a szülők részéről is erős igény mutatkozott arra, hogy legyen pár órájuk kettesben akkor is, ha nincs kéznél családi segítség, vagy anyagilag nem tudják megoldani a bébiszitter fogadását.

Nem a terézvárosi az első éjszakai ovi, Szolnokon már évek óta nagy sikerrel fut a kezdeményezés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu