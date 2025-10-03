57 perce
Sosem látott lista az eladó használt autókról, ezeket viszik el a leggyorsabban
A Suzukikat a legkönnyebb eladni a magyar használtató-piacon, de az idősebb, benzines autók amúgy is gyorsan gazdára találnak, az újszerű, a hibrid és az elektromos autók eladására viszont átlagosan több mint egy hónapot kell szánni.
Fotó: NeydtStock
A hasznaltauto.hu elkészítette a leggyorsabban eladó használt autó toplistát, a márka mellett a gépjárművek korát és a hajtáslánc típusát is vizsgálták. Az elemzés, a portál 2025 januárja és augusztusa között létrejött eladási adatai alapján készült.
A leggyorsabban eladható autómárkák
- Suzuki Ignis: 14,9 nap
- Suzuki Wagon R+: 15,5 nap
- Suzuki SX4: 16,6 nap
- Suzuki Swift: 18 nap
- Peugeot 307: 18,1 nap
Az idősebb modellek a népszerűek
- 15 évnél idősebb autók: 21,9 nap
- 10–14 éves autók: 25,9 nap
- 5–9 éves autók: 27,5 nap
- 0–4 éves (újszerű) járművek: 42,5 nap
Hajtáslánc szerinti különbségek:
- Benzines autók: 25,9 nap
- Dízelmodellek: 26,4 nap
- Elektromos autók: 33,3 nap
- Hibrid járművek: 35,4 nap
A Suzuki modellek népszerűsége magyarázható márkahírnévvel, egyszerűséggel és olcsó fenntartási költségekkel. A Peugeot 307 esetében a motorválaszték és a megítélés segíti a gyors értékesíthetőséget.
Bár az elektromos autók és a hibrid modellek iránti érdeklődés fokozatosan nő, a piacon továbbra is a klasszikus hajtásláncok dominálnak, ha gyors értékesítésről van szó. Ennek oka lehet a hagyományos autók ismertsége, javíthatósága és alacsonyabb ára, illetve az alternatív hajtású modellekkel kapcsolatos fenntartási vagy töltési kérdések is.
A leggyorsabban eladó használt autó: a könnyen fenntartható ismert modellek
A turnover-adatokból – ami megmutatja, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig – egyértelműen kirajzolódik, hogy az ismert, könnyen fenntartható modellek kelnek el a leggyorsabban a magyar használtautó-piacon, és népszerűek az idősebb gépjárművek is az alacsonyabb ár és az egyszerűbb fenntartás miatt.