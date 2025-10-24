Félkész ház, kiskert, felújítandó lakás - ezek most a legolcsóbb eladó ingatlanok Vas vármegyében

Több mint tíz százalékkal emelkedtek a vasi négyzetméterárak éves összevetésben, írtuk meg korábban. Összegyűjtöttük a legdrágább eladó vasi ingatlanokat is. Ezúttal pedig annak jártunk utána az ingatlanbazar.hu hirdetései alapján, milyenek az eladó olcsó ingatlanok Vasban.

Eladó olcsó ingatlanok Vasban: mutatjuk a top5 ajánlatot

Fotó: Cseh Gábor

Eladó olcsó ingatlanok Vasban: top 5 ajánlat

Több mint egy kert

Eladó olcsó ház Vas megye területén alig akad, aki zöldre és csendre vágyik, érdemes megfontolnia az ajánlatot. A 730 négyzetméter alapterületű - vezetékes vízzel, árammal ellátott, valamint derítő tartállyal kialakított – parkerdei telken eladó, 40+ 12 négyzetméteres, szerkezetkész új építésű kis ház 15,9 millió forint. Azt írják, az ingatlan bármelyik évszakban használható, az ingatlan világos, de a lakórész befejezése az új tulajdonosra vár.

Speciális ingatlanok Szombathelyen

Aki szombathelyi olcsó lakást keres, az a Lovas utcai iroda épület legfelső szintjén több apartman lakás közül választhat. Speciális ingatlanok közül a legolcsóbbért 17,2 millió forintot kérnek. Az ár tartalmazza többek között a hideg és meleg burkolatokat, a klímát, infrapanelt, konyhabútort.

Hétvégiház vagy otthon?

A Szombathelyi Parkerdő szomszédságában kínálnak eladásra egy egyszobás házat. A 42 négyzetméteres ingatlan 750m²-es telken helyezkedik el és 21,9 millió forintba kerül. A hirdetés szerint tökéletes választás lehet akár első lakásnak, akár hétvégi háznak.

Befejezésre váró lakás

Mintegy 24,9 millió forintba kerül Szombathely belvárosában egy építés alatt lévő, 80 négyzetméteres, kettő szoba plusz nappalis lakás. A kedvezményes árért cserébe az új tulajdonosra vár az ingatlan befejezése. A lakáshoz az utcán kijelölt parkolóhely tartozik, de a kerítésen belül is ki lehet alakítani az autó megállót.

Bontás után, felújítás előtt

Szombathelyen, a Szűrcsapó utcában eladó egy 2. emeleti, 44 négyzetméteres, másfél szobás társasházi lakás. Az ingatlan felújítandó állapotú, a bontási munkálatokat már elkezdték, de fejeznie már az új tulajdonosának kell. Azt ajánlják: a világos otthon gázkonvektorai akár látványkandallós megoldásra is cserélhetőek. Mindezért 27 millió forintot kérnek.



