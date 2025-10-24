1 órája
Félkész ház, kiskert, felújítandó lakás - ezek most a legolcsóbb eladó ingatlanok Vas vármegyében
Akár már 15,9 millió forintért új otthona lehet, ha nincs ellenére az erdei környezet. Folyamatosan emelkednek a négyzetméterárak Vasban, de jó szerencsével az alacsony árkategóriájú ajánlatok között is jó vásárt tehet. Mutatjuk, milyenek az eladó olcsó ingatlanok Vasban.
Több mint tíz százalékkal emelkedtek a vasi négyzetméterárak éves összevetésben, írtuk meg korábban. Összegyűjtöttük a legdrágább eladó vasi ingatlanokat is. Ezúttal pedig annak jártunk utána az ingatlanbazar.hu hirdetései alapján, milyenek az eladó olcsó ingatlanok Vasban.
Eladó olcsó ingatlanok Vasban: top 5 ajánlat
Több mint egy kert
Eladó olcsó ház Vas megye területén alig akad, aki zöldre és csendre vágyik, érdemes megfontolnia az ajánlatot. A 730 négyzetméter alapterületű - vezetékes vízzel, árammal ellátott, valamint derítő tartállyal kialakított – parkerdei telken eladó, 40+ 12 négyzetméteres, szerkezetkész új építésű kis ház 15,9 millió forint. Azt írják, az ingatlan bármelyik évszakban használható, az ingatlan világos, de a lakórész befejezése az új tulajdonosra vár.
Speciális ingatlanok Szombathelyen
Aki szombathelyi olcsó lakást keres, az a Lovas utcai iroda épület legfelső szintjén több apartman lakás közül választhat. Speciális ingatlanok közül a legolcsóbbért 17,2 millió forintot kérnek. Az ár tartalmazza többek között a hideg és meleg burkolatokat, a klímát, infrapanelt, konyhabútort.
Hétvégiház vagy otthon?
A Szombathelyi Parkerdő szomszédságában kínálnak eladásra egy egyszobás házat. A 42 négyzetméteres ingatlan 750m²-es telken helyezkedik el és 21,9 millió forintba kerül. A hirdetés szerint tökéletes választás lehet akár első lakásnak, akár hétvégi háznak.
Befejezésre váró lakás
Mintegy 24,9 millió forintba kerül Szombathely belvárosában egy építés alatt lévő, 80 négyzetméteres, kettő szoba plusz nappalis lakás. A kedvezményes árért cserébe az új tulajdonosra vár az ingatlan befejezése. A lakáshoz az utcán kijelölt parkolóhely tartozik, de a kerítésen belül is ki lehet alakítani az autó megállót.
Bontás után, felújítás előtt
Szombathelyen, a Szűrcsapó utcában eladó egy 2. emeleti, 44 négyzetméteres, másfél szobás társasházi lakás. Az ingatlan felújítandó állapotú, a bontási munkálatokat már elkezdték, de fejeznie már az új tulajdonosának kell. Azt ajánlják: a világos otthon gázkonvektorai akár látványkandallós megoldásra is cserélhetőek. Mindezért 27 millió forintot kérnek.