Örök panoráma, partinappali a garázsban – ezek most a legdrágább eladó ingatlanok Vas vármegyében

Továbbra is eladó 11,6 milliárd forintért a sorokpolányi kastély. A 65 ezer négyzetméteres telken lévő 360 négyzetméter alapterületű, 41 szobás kastélyt korábban már bemutattuk. Árulják még azt az impozáns, villa jellegű épület is Szombathelyen, amit szintén megírtunk már. Nézzük, milyen drága eladó vasi ingatlanok vannak még a piacon.

Drága eladó vasi ingatlanok: igazi luxust kaphatunk cserébe

Fotó: ingatlanbazar.hu

Panorámás kilátás

Mintegy 298 000 000 forintot kérnek egy tízszobás, közel 900 négyzetméteres egyedi tervezésű családi házért Szombathely kedvelt lakóövezetében. A házhoz gyönyörűen rendezett, extrákkal felszerelt udvar tartozik fedett, két autó beállására alkalmas garázzsal.

Szintén újépítésű, prémium kategóriás családi ház az oladi dombon, panorámás kilátással. 252 000 000 forintba kerül. A 196 négyzetméteres ingatlanban öt szoba található.

Új ház régi stílusban

A Bagolyvár környékén eladó ház egyszintes és igen ideális helyiségelosztással rendelkezik: előtér, amerikai konyhás nappali/ étkező, három hálószoba, két fürdőszoba. A dupla garázs belső terét úgy alakították ki, hogy akár parti nappaliként is használható, konyhával is felszerelt. Mindezért 240 000 000 forintot kérnek.

Eladó vasi ingatlanok 100 millióért

Megnéztük azt is, mit árulnak egy kategóriával lejjebb, 100 millió forintért. A Gyöngyös patak partján új építésű, 89 négyzetméteres lakást, és Szombathely herényi városrészén, magánútról megközelíthető 2017-ben, magas műszaki tartalommal épült, 111 négyzetméteres családi házat is találtunk ennyiért az ingatlanbazar.hu hirdetései között.