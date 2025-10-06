október 6., hétfő

Gyász

1 órája

Főorvosától búcsúzik a kórház

Címkék#radiológus#Dr Nyizsnyánszki Anna#Sportkórház-Országos Sportegészségügyi Intézet

A szakembert sokan gyászolják

Vaol.hu

Elhunyt főorvosától búcsúzik a Sportkórház - Országos Sportegészségügyi Intézet. Dr. Nyizsnyánszki Anna radiológus főorvos életének 74. évében, türelemmel viselt súlyos betegség következtében szeptemberben hunyt el.

Forrás: Shutterstock

Dr. Nyizsnyánszki Anna 1952. január 16-án született Esztergomban. Általános orvosi diplomáját 1978. szeptember 9-én szerezte meg a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1983. március 23-án tette le radiológus szakvizsgáját. Dolgozott többek között Budapesten a Szent János Kórházban, az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézetben, az Orvostovábbképző Intézetben, a fővárosi Erzsébet Kórházban. 2010-2016. között volt először tagja a sportkórházi kollektívának, majd 2022. október 1-én tért vissza Intézetünkbe, ahol haláláig munkatársunk volt. Búcsúzunk egy szerény, mindig figyelmes, nagy tudású orvosunktól.

- olvasható a kórház közösségi oldalán megosztott nekrológban. Temetése 2025. október 9-én reggel 8.30-kor lesz Budapesten, a Farkasréti temetőben.

 

 

