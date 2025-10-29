Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő

Szomorú hírt osztott meg hivatalos közösségi oldalán szerda délután Ganxsta Zolee: 97 éves korában elhunyt édesanyja, Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. Megható sorokkal búcsúzott szeretett édesanyjától a rapper:

- Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében - olvasható Ganxsta Zolee bejegyzésében.