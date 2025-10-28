október 28., kedd

Gyász

Elhunyt Komjáthy György

Gyászol a magyar rádiózás világa.

Elhunyt Komjáthy György

Szomorú hírt közöltek néhány perce a Poptarisznya hivatalos közösségi oldalán: 92. életévében elhunyt Komjáthy György, Fonogram szakmai életműdíjas zenei szerkesztő. Az alábbi sorokkal búcsúznak tőle gyermekei, Dóra és Zoltán:

- Nagyon nehéz most fogalmazni... Majdnem 92 év. Szép és hosszú életed volt. Szeretted az életet, imádtad a családodat, rajongtál a hobbidért, a zenéért, munkádért. Öt hete még aktívan dolgoztál – ahogy mondtad. Azt tervezted, hogy a rádiózás 100 éves születésnapján virágot teszel második otthonod, a Bródy Sándor utca 5-7 épületéhez. Sajnos december 1-jén már nem lehetsz ott. Sokaknak Komjáthy György, többeknek Gyuri vagy Gyurka, nekünk Apu. Szeretett Édesapánk rövid lefolyású, súlyos betegség után ma délelőtt elment. Elmentél, de örökké velünk maradsz - olvasható a bejegyzésben. 

Nyugodjon békében!

 

