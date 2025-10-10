Elhunyt a legendás főiskolai docens, akinek a neve megkerülhetetlen a magyar kisgyermek-nevelésben

Elhunyt Zilahi Józsefné, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karának néhai főiskolai docense - közölte a szomorú hírt hivatalos közösségi oldalán a Benedek Elek Pedagógiai Kar.

82 éves korban elhunyt Zilahi Józsefné

Forrás: Facebook/Benedek Elek Pedagógiai Kar

Mint írják, miután elköszönt az aktív oktatói évektől, még sokáig be-bejárt a karra, ünnepségekre, egykori kollégáihoz. „Ha testben nem is, munkásságával köztünk maradt” - emlékeznek meg róla kollégái. Olyan nevelési programot dolgozott ki, amelyet immár több mint három évtizede használ az óvodapedagógia – elég csak a Mese-vers az óvodában vagy az Óvodai nevelés játékkal, mesével című könyveire gondolnunk, melyeket a ’90-es évek óta szinte évente adnak ki újra és újra. Neve megkerülhetetlen és kitörölhetetlen a magyar kisgyermek-nevelésből Kárpát-medencén innen és túl.

Megértette, hogy a kisgyermek nevelése nemzetnevelési feladat. Ennek szellemében dolgozta ki az Országos Óvodai Nevelési programot és az Alapprogramot. Ezekben tudatosította az e területen dolgozókkal, hogy a család mellett az óvodának kell olyan intézménnyé válnia, ahol a gyerekek természetesen és jól érzik magukat. „Az óvoda - elsősorban - nem arra való, hogy a gyerek az iskolára készüljön fel, hanem arra, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg” – vallotta. A játékban és a mesében minden benne van, ami egy kisgyereknek jó, s mindez főként az érzelmi intelligenciát alapozza meg. Felnőtt korára innen kap megfelelő impulzusokat.

2002-ben a Magyar Kultúra napján munkásságának elismeréseként Brunszvik Teréz-díjat kapott. Ekkor Pálinkás József akkori miniszter, akadémikus Németh Lászlót idézte: „Az ember nem csak utas és önmaga szobrásza, de embertárs is, aki míg magát teremti, az egész emberi életet valami magasabb lehetőség felé igyekszik terelni”.

A kollégáknak egyszerűen csak Zilahi Kati ilyen volt: bízott a tiszta egyszerűségig kidolgozott nevelési eljárásokban, s vallotta, hogy „a gyerekekkel csak az tud szóba állni, aki érti és használja a játék és mese nyelvét.”