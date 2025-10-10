Gyász: elhunyt a magyar olimpikon

Elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó - írta meg a Magyar Vívó Szövetség közleménye alapján a Mandiner. Az elhunyt olimpikon 58 éves volt.

Forrás: Mandiner

Köves Csaba az 1992-es barcelonai olimpián ért el egyéniben tizenegyedik, csapatban második helyezést. Atlantában 1996-ban egyéniben tizennyolcadik, csapatban második helyen végzett. A 2000-es Sydney-i olimpián is indult, egyéniben tizenegyedik, csapatban ötödik lett. Hosszú, súlyos betegség után 58 éves korában hunyt el.