Részvétünk!
9 perce
Gyász: elhunyt a magyar olimpikon
Forrás: Shutterstock
Elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó - írta meg a Magyar Vívó Szövetség közleménye alapján a Mandiner. Az elhunyt olimpikon 58 éves volt.
Elhunyt olimpikon: Köves Csabát gyászolják
Köves Csaba az 1992-es barcelonai olimpián ért el egyéniben tizenegyedik, csapatban második helyezést. Atlantában 1996-ban egyéniben tizennyolcadik, csapatban második helyen végzett. A 2000-es Sydney-i olimpián is indult, egyéniben tizenegyedik, csapatban ötödik lett. Hosszú, súlyos betegség után 58 éves korában hunyt el.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre