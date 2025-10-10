október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Részvétünk!

9 perce

Gyász: elhunyt a magyar olimpikon

Címkék#Köves Csaba#olimpikon#kardozó#Magyar Vívó Szövetség#ezüstérmes

Vaol.hu
Gyász: elhunyt a magyar olimpikon

Forrás: Shutterstock

Elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó - írta meg a Magyar Vívó Szövetség közleménye alapján a Mandiner. Az elhunyt olimpikon 58 éves volt.

Az elhunyt olimpikon 58 éves volt.
Az elhunyt olimpikon 58 éves volt.
Forrás: Mandiner

Elhunyt olimpikon: Köves Csabát gyászolják

Köves Csaba az 1992-es barcelonai olimpián ért el egyéniben tizenegyedik, csapatban második helyezést. Atlantában 1996-ban egyéniben tizennyolcadik, csapatban második helyen végzett. A 2000-es Sydney-i olimpián is indult, egyéniben tizenegyedik, csapatban ötödik lett. Hosszú, súlyos betegség után 58 éves korában hunyt el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu