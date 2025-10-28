Gyászol a Mentőszolgálat: fájó levéllel búcsúznak bajtársuktól

Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető. Megható levélben búcsúzik tőle az Országos Mentőszolgálat. Mint írják, Szabó István pályáját 1979-ben kezdte a Dabasi Mentőállomáson, majd a Monori Mentőállomáson folytatta mentőápolóként, később főápolóként. Kilenc éve a Központi Irányítócsoport mentésirányítójaként kezdett el tevékenykedni, nem sokkal később mentésvezetői beosztásba került, életét a hivatásának szentelte.

Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Mindig voltak s vannak is emberek, akik nem harsány jelenléttel, nem látványos gesztusokkal, hanem megbízható súllyal vesznek részt a világ működtetésében. Szabó István bajtárs ilyen ember volt. Olyan, akinek nem volt szüksége hangos szóra ahhoz, hogy figyeljenek rá. Elég volt a reggeli bejelentkezése az éterben, és a bajtársak már tudták: ma rend lesz, mert van, aki tudja, mit kell tenni, ha a világ megint egyszer csak kibillen.

- írták a bejegyzésben.

Szabó István 2025. október 22-én hunyt el, hirtelen fellépő betegsége miatt. Portálunk is osztozik családja és bajtársai gyászában.