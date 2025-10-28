október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Gyászol a Mentőszolgálat: fájó levéllel búcsúznak bajtársuktól

Címkék#Szabó István#hivatás#Országos Mentőszolgálat

Gyászol az Országos Mentőszolgálat. Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető, aki életét hivatásának szentelte, megrendülten emlékeztek meg róla a közösségi oldalon.

Vaol.hu

Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető. Megható levélben búcsúzik tőle az Országos Mentőszolgálat. Mint írják, Szabó István pályáját 1979-ben kezdte a Dabasi Mentőállomáson, majd a Monori Mentőállomáson folytatta mentőápolóként, később főápolóként. Kilenc éve a Központi Irányítócsoport mentésirányítójaként kezdett el tevékenykedni, nem sokkal később mentésvezetői beosztásba került, életét a hivatásának szentelte. 

Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető
Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Elhunyt Szabó István, főápoló, mentésvezető

Mindig voltak s vannak is emberek, akik nem harsány jelenléttel, nem látványos gesztusokkal, hanem megbízható súllyal vesznek részt a világ működtetésében. Szabó István bajtárs ilyen ember volt. Olyan, akinek nem volt szüksége hangos szóra ahhoz, hogy figyeljenek rá. Elég volt a reggeli bejelentkezése az éterben, és a bajtársak már tudták: ma rend lesz, mert van, aki tudja, mit kell tenni, ha a világ megint egyszer csak kibillen.

- írták a bejegyzésben. 

Szabó István 2025. október 22-én hunyt el, hirtelen fellépő betegsége miatt. Portálunk is osztozik családja és bajtársai gyászában.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu