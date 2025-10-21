október 21., kedd

Gyász

1 órája

Elhunyt a szombathelyi iskola egykori gazdasági vezetője

Egykori gazdasági vezetőjét gyászolja a Premontrei-gimnázium.

Gyászol a Premontrei-gimnázium

Szomorú hírt osztott meg hivatalos közösségi oldalán a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium: 73. életévében elhunyt az intézmény egykori gazdasági vezetője, Páczel Gyuláné, vagy ahogy a gyerekek szólították: Éva néni. 

- Páczelt Gyuláné Éva néni több éven keresztül volt iskolánk gazdasági vezetője - bár 2011-ben nyugdíjba ment, közös ünnepeinken rendszeresen jelen volt, szeretettel emlékeztünk rá mindannyian. Néhány nappal ezelőtt szólította őt magához a Jóisten - Isten nyugosztalja, imádkozunk érte! - olvasható a szombathelyi iskola bejegyzésében.

 

