Gyász
1 órája
Elhunyt a szombathelyi iskola egykori gazdasági vezetője
Egykori gazdasági vezetőjét gyászolja a Premontrei-gimnázium.
Gyászol a Premontrei-gimnázium
Szomorú hírt osztott meg hivatalos közösségi oldalán a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium: 73. életévében elhunyt az intézmény egykori gazdasági vezetője, Páczel Gyuláné, vagy ahogy a gyerekek szólították: Éva néni.
- Páczelt Gyuláné Éva néni több éven keresztül volt iskolánk gazdasági vezetője - bár 2011-ben nyugdíjba ment, közös ünnepeinken rendszeresen jelen volt, szeretettel emlékeztünk rá mindannyian. Néhány nappal ezelőtt szólította őt magához a Jóisten - Isten nyugosztalja, imádkozunk érte! - olvasható a szombathelyi iskola bejegyzésében.
