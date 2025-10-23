október 23., csütörtök

Helyi közélet

1 órája

Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából

Címkék#Pintér Sándor#rendőrfőkapitány#Körmendi Rendvédelmi Technikum

Vaol.hu

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából 2025. október 21-én az Országos Rendőr-főkapitányság központi ünnepségén a Körmendi Rendvédelmi Technikum két dolgozója is elismerésben részesült, szakterületén nyújtott kiemelkedő munkavégzéséért. Az elismeréseket Dr. Balogh János rendőr altábornagy Úr, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány adta át a Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában, ahol a jutalmazottak egy gyönyörű és megható ünnepi műsort is megtekinthettek, meghallgathattak.

Andor László rendőr alezredes Urat, rendőrségi főtanácsost, a Körmendi Rendvédelmi Technikum titkárságvezetőjét Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere festmény emléktárgy elismerésben részesítette. Gicziné Németh Zsanett munkavállaló, oktató-könyvtáros, a Körmendi Rendvédelmi Technikum Tanulmányi Osztályának dolgozója, országos rendőr-főkapitányi elismerésben és jutalomban részesült - közölte az intézmény.

