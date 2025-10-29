Rangos elismerést kapott Szombathelyen Fekete Géza r. alezredes

A Vas vármegyei rendőrség hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt, miszerint a szombathelyi Vármegyeháza dísztermében tartott, hagyományos ünnepi közgyűlésen vehette át munkája méltó elismeréseként a rangos Jurisics Miklós Díjat, Fekete Géza r. alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese.

Forrás: Vas vármegyei rendőrség