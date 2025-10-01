36 perce
ELTE: ünnepélyes aláírások a gépészmérnöki képzésben
Több mint tíz éve képeznek gépészmérnököket Szombathelyen. Az ELTE szerdai ünnepségén a duális képzés résztvevői együttműködési szerződést írtak alá.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet duális gépészmérnökképzése mára stabil és meghatározó, kiemelten fontos szerepe van Szombathely városában és annak térségében. Immár hagyomány, hogy a duális gépészmérnökképzés, mely a Savaria Műszaki Intézet gondozásában folyamatosan és dinamikusan fejlődik minden évben duális aláírási ceremónia keretében köszönti első éves hallgatóit. Szerdán délelőtt tízkor ünnepélyes alkalom fogadta a szombathelyi ELTE aulája az ide érkező vendégeket. Ekkor került ugyanis sor az aláírási ceremóniára, melynek során a szombathelyi duális gépészmérnöki képzés vállalati partnerei és az első éves hallgatók aláírták megállapodásukat.
Jó kapcsolat az ELTE és a vállalatok között
Köszöntőjében Dr. Kozsik Tamás, az Informatikai Kar dékánja elmondta: az egyetem célja az, hogy a lehető legjobban felkészítse diákjait a jövendőbeli munkavégzésre. Ezért fogtak össze a cégek és az intézményük, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtsék és biztosítsák. Bízik benne, hogy az itt megszerzett tudásanyag egy életre elegendő alapot biztosít a képzésben résztvevőknek. Lenkai Nóra, ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa először is gratulált a sikeres felvételihez, és örömét fejezte ki, hogy jó döntést hoztak: Magyarország egyik legnépszerűbb egyetemét választották. Az aláírás nem csupán egy adminisztratív esemény – mutatott rá. Jelkép is egyben: az egyetem, a hallgatók és az ipari szereplők kézfogása ez, ami az együttműködést és a jövőépítést is jelenti. Az egyetemnek a mai szélsebes technológiai fejlődés közepette nem elég „csupán” tudást átadni – fel kell őket készíteni a valós gazdasági körülményekhez is. A duális képzés ebben nyújt páratlan lehetőséget. Ez az aláírás egyben egy jövőbeni szakmai odatartozásról is szól – emelte ki.
Minisztériumi támogatás
Dr. Kollár László professzor, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet igazgatója beszámolt róla, hogy idén negyvennégy hallgató kezdte meg itt tanulmányait. Felidézte a korábbi években végzettek emlékét is, akiknek legnagyobb része most már a partnercégek mindennapi munkáját és csapatát erősítik. Megköszönte a gazdasági szereplők támogatását, és a további együttműködéshez sok sikert kívánt mindenkinek. Majthényi László, Vas Vármegyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke felidézte a 23 évvel ezelőtti beszélgetést, amit az irodájában folytattak az ELTE egyik oktatójával, aki szociológusként elpanaszolta: az akkor itt képzésben részt vevők szakjai „köszönő viszonyban” sem voltak a társadalmi szükségletekkel. Aztán beindult ez a képzés, ami valós elvárásoknak, igényeknek felel meg. Itt mondott köszönetet Vámos Zoltán főispánnak, aki az Innovációs Minisztériumban sikeresen lobbizott ki egy 70 milliós támogatást a szombathelyi egyetemi képzésre.
Számíthatnak rájuk
Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja kiemelte: a duális képzés mindenekelőtt a jövőről szól. Kapcsolat a város, a vármegye és a gazdasági szereplők között, méghozzá hosszú távon, a jövőbe tekintve. Hankó Balázs miniszterre hivatkozva hangsúlyozta:
amíg mi itt leszünk, addig ezt a támogatást, ezt az összefogást érezni fogja az egyetem, a város és az egész térség is.
Bokányi Adrienn, Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzatának tanácsnoka is üdvözölte az első éves hallgatókat, a város vezetése nevében is. A képzésben nem csak helyiek, hanem országos lefedettséggel (sőt, nemzetközi szinten is) jelen vannak hallgatók. Kiemelte, hogy az egyetemi évek nem csak és kizárólag a tanulmányokról szólnak, hanem barátságokról, közösségről és a városban eltöltött évekről is szólnak. Ehhez is kívánt sok szép élményt, a tanulmányokhoz pedig elhivatottságot és sok sikert. Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd Autóipari Kft. gyárigazgatója visszaemlékezett a duális képzés indulására, és az eltelt tíz évet sikeresnek és hasznosnak nevezte. A hallgatóknak elmondta, hogy véleménye szerint jó döntést hoztak ezzel az intézménnyel: nem csak elméleti, hanem szakmai tudást, valamint szemléletet, munkafegyelmet és együttműködést is elsajátítanak itt.
A köszöntők és beszédek után került sor az ünnepélyes szerződés-aláírásra.
- BPW Hungária Kft.: összesen négy főt fogad – aláírt Mándli Péter ügyvezető igazgató és Murányi Márk elsőéves duális hallgató.
- Faerch Hungary Kft: egy fő hallgatót fogad – aláírt Sátori András ügyvezető és Tavasz Botond, első éves duális hallgató.
- ROTO Elzett Certa Kft.: egy fő hallgatót fogad – aláírt Somogyi Zsuzsanna, regionális HR vezető és Bozi Bendegúz, első éves duális hallgató.
- Schaeffler Savaria Kft.: összesen 15 fő első éves hallgatót fogad – aláírt Bánfiné Németh Krisztina országos képzési vezető és Magyar Dorka első éves duális gépészmérnök hallgató.
- TDK Hungary Components Kft.: összesen 9 fő hallgatót fogad – aláírt Takács Balázs ügyvezető igazgató és Lakatos Roxána elsőéves duális hallgató.
- OPEL Szentgotthárd Kft.: egy fő első éves hallgatót fogad – aláírt Mesics Olívia, a Stellantis cégcsoporthoz tartozó Opel Szentgotthárd Kft. gyárigazgatója és Horváth Zsolt, első éves duális hallgató.
A rendezvény még egy kiemelt eseménynek adott helyet. Két hallgató vehette át a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, mely a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatóknak jár. Rózsavölgyi Mátyás hetedik féléves gépészmérnök hallgató nemcsak kiváló tanulmányaiban jeleskedik, hanem kimagasló eredményeket ér el versenyeken a StudentTechLab versenycsapat tagjaként. Mátyás közéleti tevékenysége is egyedülálló. Az oklevelet az ELTE Informatikai Kar dékánja, dr. Kozsik Tamás adta át. Seyedali Mousavinejad, iráni származású harmadik féléves MSc hallgató szintén díjat kapott, amit kimagasló tanulmányi és versenyeredményekkel érdemelt ki tanulmányai során. Dr. Kozsik Tamás dékán az első éves nemzetközi hallgatókat az Informatikai Kar ajándékával köszöntötte.