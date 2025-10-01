ELTE: ünnepélyes aláírások a gépészmérnöki képzésben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet duális gépészmérnökképzése mára stabil és meghatározó, kiemelten fontos szerepe van Szombathely városában és annak térségében. Immár hagyomány, hogy a duális gépészmérnökképzés, mely a Savaria Műszaki Intézet gondozásában folyamatosan és dinamikusan fejlődik minden évben duális aláírási ceremónia keretében köszönti első éves hallgatóit. Szerdán délelőtt tízkor ünnepélyes alkalom fogadta a szombathelyi ELTE aulája az ide érkező vendégeket. Ekkor került ugyanis sor az aláírási ceremóniára, melynek során a szombathelyi duális gépészmérnöki képzés vállalati partnerei és az első éves hallgatók aláírták megállapodásukat.

ELTE duális gépészmérnöki képzés: ünnepélyes aláírás

Fotó: Unger Tamás

Jó kapcsolat az ELTE és a vállalatok között

Köszöntőjében Dr. Kozsik Tamás, az Informatikai Kar dékánja elmondta: az egyetem célja az, hogy a lehető legjobban felkészítse diákjait a jövendőbeli munkavégzésre. Ezért fogtak össze a cégek és az intézményük, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtsék és biztosítsák. Bízik benne, hogy az itt megszerzett tudásanyag egy életre elegendő alapot biztosít a képzésben résztvevőknek. Lenkai Nóra, ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa először is gratulált a sikeres felvételihez, és örömét fejezte ki, hogy jó döntést hoztak: Magyarország egyik legnépszerűbb egyetemét választották. Az aláírás nem csupán egy adminisztratív esemény – mutatott rá. Jelkép is egyben: az egyetem, a hallgatók és az ipari szereplők kézfogása ez, ami az együttműködést és a jövőépítést is jelenti. Az egyetemnek a mai szélsebes technológiai fejlődés közepette nem elég „csupán” tudást átadni – fel kell őket készíteni a valós gazdasági körülményekhez is. A duális képzés ebben nyújt páratlan lehetőséget. Ez az aláírás egyben egy jövőbeni szakmai odatartozásról is szól – emelte ki.

Minisztériumi támogatás

Dr. Kollár László professzor, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet igazgatója beszámolt róla, hogy idén negyvennégy hallgató kezdte meg itt tanulmányait. Felidézte a korábbi években végzettek emlékét is, akiknek legnagyobb része most már a partnercégek mindennapi munkáját és csapatát erősítik. Megköszönte a gazdasági szereplők támogatását, és a további együttműködéshez sok sikert kívánt mindenkinek. Majthényi László, Vas Vármegyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke felidézte a 23 évvel ezelőtti beszélgetést, amit az irodájában folytattak az ELTE egyik oktatójával, aki szociológusként elpanaszolta: az akkor itt képzésben részt vevők szakjai „köszönő viszonyban” sem voltak a társadalmi szükségletekkel. Aztán beindult ez a képzés, ami valós elvárásoknak, igényeknek felel meg. Itt mondott köszönetet Vámos Zoltán főispánnak, aki az Innovációs Minisztériumban sikeresen lobbizott ki egy 70 milliós támogatást a szombathelyi egyetemi képzésre.