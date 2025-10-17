Szombathelyi ELTE hallgató fejlesztése segíti a rendőrséget a kriptovilágban

Egy évvel ezelőtt indult az ELTE Informatikai Kar (IK) és a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közös programja, amelynek célja a tudomány és a gyakorlat összehangolása volt a kiberbiztonság, az adattárolás és az adatfeldolgozás területén. Az együttműködés első évének mérlege kifejezetten biztató: új tantárgy indult, speciális szoftver készült, és közel hetven rendőrségi dolgozó szerzett naprakész informatikai tudást.

ELTE és rendőrség: kézzelfogható eredmények Szombathelyen

ELTE SEK: hallgatói fejlesztés segíti a kriptovaluta-nyomozásokat

Az ELTE SEK és a vasi rendőrség tavaly október elején kötött megállapodása négy pillérre épül: képzésekre, tanácsadásokra, fejlesztésekre és oktatásra. Az elmúlt évben hét különböző tematikájú tanfolyamot tartottak 68 rendőrségi munkatárs számára, akik az adatbázis-kezeléstől a felhőalapú technológiákig számos területen bővítették ismereteiket. A tanácsadások során – több mint 140 órában – a szakemberek a kriptovaluta-tranzakciók elemzését és az adatelemzési módszereket vették górcső alá.

A leglátványosabb fejlesztés a CryptoTracker nevű alkalmazás, amelyet az egyetem programtervező informatikus hallgatója, Gyarmati Levente Kálmán készített. A szoftver képes a kriptovaluták mozgásának követésére és az adatok elemzésére, így a kibertérben elkövetett bűncselekmények felderítésében is hasznos eszköz lehet.

Szeptemberben a Savaria Egyetemi Központban (SEK) új tantárgy is indult Kiberbiztonság alapjai címmel, amelyet az ELTE oktatói a rendőrség szakembereivel közösen dolgoztak ki. A kurzus nyitott minden hallgató számára, és gyakorlati ismereteket ad az internetes csalások felismeréséről és megelőzéséről.

A program szakmai koordinátorai Bencsik Gergely és Pödör Zoltán docensek, valamint Koltay Miklós, a rendőrség kiberbiztonsági szakembere. Az egyetem részéről a munkát Lenkai Nóra rektori biztos fogja össze.

A sikeres első év után a partnerek új irányokat is kijelöltek: a jövőben a pedagógusképzés területén is szeretnének együttműködni, hogy a jövő tanárai a kábítószer-megelőzéshez kapcsolódó ismereteket is elsajátíthassák. A rendőrség továbbra is várja az ELTE hallgatóit szakmai gyakorlatra – hiszen az együttműködés célja nemcsak az innováció, hanem a jövő szakembereinek közös nevelése is.