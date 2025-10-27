Szombathelyi oktatók az ország legjobb tehetséggondozói között

Hetvenéves lett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Magyarország legnagyobb felsőoktatási tudományos eseménysorozata. A kerek évforduló alkalmából az ELTE 36 munkatársa vehetett át OTDK70 Kitűzőt és Elismerő Oklevelet, amellyel a tehetséggondozásban és a diákköri mozgalom fejlesztésében végzett munkájukat ismerték el.

AZ ELTE-SEK kitüntetett oktatói - Juhász Lajos kivételével, aki más elfoglaltság miatt nem tudott részt venni az átadón

Fotó: Kleinhappel Miklos / Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Az ELTE szombathelyi kampuszának oktatói is a díjazottak között

A díjazottak között hatan is az ELTE szombathelyi campusához kötődnek: Gáspár Mihály, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar professor emeritusa, Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ docense, Heszteráné Ekler Judit, a PPK docense, Sidor Jurij, az Informatikai Kar tanára, Juhász Lajos, a Társadalomtudományi Kar docense és Holecz Anita, a PPK óraadó oktatója - adta hírül az ELTE-SEK közösségi oldalán.

Mint írják, mindannyian hosszú évek óta aktívan támogatják a Tudományos Diákköri munkát, segítik és bátorítják a hallgatókat abban, hogy elinduljanak a kutatói pályán. A most kitüntetett oktatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy a TDK továbbra is inspiráló közösség maradjon, ahol a fiatal kutatók megtapasztalhatják, milyen öröm felfedezni, alkotni és közösen gondolkodni.

A kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége hozta létre, hogy elismerje azokat az oktatókat, kutatókat és szakembereket, akik kiemelkedő munkát végeznek a tehetséges fiatalok mentorálásában. Az „OTDK70 Kitűzőt” összesen 365 szakember kapta meg Magyarországról és a határon túlról.

Az OTDK 1955 óta kétévente ad lehetőséget a legjobb egyetemistáknak és főiskolásoknak arra, hogy bemutassák kutatásaikat vagy művészeti alkotásaikat. Az ELTE helyi hallgatói számos országos sikert értek el a konferencián, idén a szombathelyi kampusz adott otthont az OTDK pedagógiai-pszichológiai szekciójának.