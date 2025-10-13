Milliárdos fejlesztés az ELTE szombathelyi kampuszán – modern kollégiumok jönnek

2,7 milliárd forintos támogatásra pályázott sikeresen az ELTE a KEHOP+ 4.1.3 és 4.1.4 konstrukciók keretében - derült ki az egyetem közösségi oldaláról. A forrásokat az egyetem budapesti és szombathelyi létesítményeinek felújítására és korszerűsítésére fordítják majd. A felújítási munkálatok 2025 októberében a lágymányosi kampusz északi tömbjében kezdődnek.

ELTE: fejlesztés a szombathelyi kampuszon

Forrás: ELTE

ELTE: fejlesztés a szombathelyi kampuszon

A tervek szerint teljesen megújul a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ Pável Ágoston Kollégium Magyar László utcai, valamint Ady Endre téri épületeinek, illetve az ELTE SEK D-épületének teljes energetikai rendszere, ideértve a szigetelést is. A felújítási munkák okozta kellemetlenségek miatt az ELTE köszöni mind a hallgatói, mind oktató, kutató és támogató munkatársai türelmét, bízva abban, hogy a projektek lezárultával a korszerűbb műszaki rendszereknek köszönhetően komfortosabb környezetet biztosíthat fővárosi és szombathelyi létesítményeiben.