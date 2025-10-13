október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

4 órája

Milliárdos fejlesztés az ELTE szombathelyi kampuszán – modern kollégiumok jönnek

Címkék#Pável Ágoston Kollégium#kampusz#ELTE Savaria Egyetemi Központ

Nagy beruházásról számoltak be a közösségi oldalon.

Vaol.hu
Milliárdos fejlesztés az ELTE szombathelyi kampuszán – modern kollégiumok jönnek

Forrás: Vn/archív

Fotó: Cseh Gábor

2,7 milliárd forintos támogatásra pályázott sikeresen az ELTE a KEHOP+ 4.1.3 és 4.1.4 konstrukciók keretében - derült ki az egyetem közösségi oldaláról. A forrásokat az egyetem budapesti és szombathelyi létesítményeinek felújítására és korszerűsítésére fordítják majd. A felújítási munkálatok 2025 októberében a lágymányosi kampusz északi tömbjében kezdődnek.

ELTE: fejlesztés a szombathelyi kampuszon
ELTE: fejlesztés a szombathelyi kampuszon
Forrás: ELTE

ELTE: fejlesztés a szombathelyi kampuszon

A tervek szerint teljesen megújul a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ Pável Ágoston Kollégium Magyar László utcai, valamint Ady Endre téri épületeinek, illetve az ELTE SEK D-épületének teljes energetikai rendszere, ideértve a szigetelést is. A felújítási munkák okozta kellemetlenségek miatt az ELTE köszöni mind a hallgatói, mind oktató, kutató és támogató munkatársai türelmét, bízva abban, hogy a projektek lezárultával a korszerűbb műszaki rendszereknek köszönhetően komfortosabb környezetet biztosíthat fővárosi és szombathelyi létesítményeiben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu