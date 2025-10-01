2 órája
Négy szombathelyi egyetemista is elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat
Nagy büszkeség érte az ELTE Savaria Egyetemi Központot: négy hallgatójuk is átvehette a rangos Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, amely a legkiválóbb diákok elismerése Magyarországon. Az okleveleket szeptember 23-án ünnepélyes keretek között adták át a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban.
Lenkai Nóra az ELTE-SEK rektori biztosa és Lenner Tibor, a BDPK igazgatója is részt vettek az oklevél-átadó ceremónián
Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal
Fotó: Kleinhappel Miklos
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült az ELTE Savaria Egyetemi Központ négy hallgatója - tudtuk meg az intézmény közösségi oldaláról. Az ösztöndíjat minden évben az oktatásért felelős miniszter adományozza. Nem könnyű elnyerni: kimagasló tanulmányi átlag, sok teljesített kredit, valamint sport-, tudományos vagy közéleti aktivitás szükséges hozzá. A díj havi 40 ezer forintos támogatással jár, amit két féléven át kapnak a nyertesek.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: kik kapták meg az ELTE-SEK-en?
Az idei tanévben a szombathelyi központ négy hallgatója bizonyult a legjobbnak:
- Kürti Regina, német–testnevelés szakos tanárjelölt
- Málics Viktória, magyar–történelem szakos tanárjelölt
- Németh Boldizsár, testnevelés–gyógytestnevelés és egészségfejlesztés szakos tanárjelölt
- László Máté, anglisztika szakos hallgató
Az elismerést a központ házi ünnepségén vehették át, ahol oktatók és vezetők is méltatták a fiatalokat - tette közzé az ELTE-SEK.
Példaképpé válhatnak
Lenkai Nóra rektori biztos kiemelte: az ösztöndíj nemcsak jutalom, hanem lehetőség is.
– Önök azok a hallgatók, akik nem elégednek meg az átlagossal, és sokat tesznek az egyetemi közösségért is. Mutassanak példát társaiknak, és legyenek büszkék magukra – mondta el az ünnepségen.
Mint írják, jelen volt dr. Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója is, aki pedig arra emlékeztetett, hogy a pedagógusi hivatás nemcsak a tudás átadásáról, hanem értékek közvetítéséről is szól.
– Minden pedagógus mintakép a diákjai számára, az ösztöndíj pedig azt bizonyítja, hogy Önök már most érzik ennek a felelősségét – hangsúlyozta.
