Négy szombathelyi egyetemista is elnyerte a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat

Nagy büszkeség érte az ELTE Savaria Egyetemi Központot: négy hallgatójuk is átvehette a rangos Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, amely a legkiválóbb diákok elismerése Magyarországon. Az okleveleket szeptember 23-án ünnepélyes keretek között adták át a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központban.

Lenkai Nóra az ELTE-SEK rektori biztosa és Lenner Tibor, a BDPK igazgatója is részt vettek az oklevél-átadó ceremónián

Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Fotó: Kleinhappel Miklos

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült az ELTE Savaria Egyetemi Központ négy hallgatója - tudtuk meg az intézmény közösségi oldaláról. Az ösztöndíjat minden évben az oktatásért felelős miniszter adományozza. Nem könnyű elnyerni: kimagasló tanulmányi átlag, sok teljesített kredit, valamint sport-, tudományos vagy közéleti aktivitás szükséges hozzá. A díj havi 40 ezer forintos támogatással jár, amit két féléven át kapnak a nyertesek.

Fotó: Kleinhappel Miklos / Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: kik kapták meg az ELTE-SEK-en?

Az idei tanévben a szombathelyi központ négy hallgatója bizonyult a legjobbnak:

  • Kürti Regina, német–testnevelés szakos tanárjelölt
  • Málics Viktória, magyar–történelem szakos tanárjelölt
  • Németh Boldizsár, testnevelés–gyógytestnevelés és egészségfejlesztés szakos tanárjelölt
  • László Máté, anglisztika szakos hallgató

Az elismerést a központ házi ünnepségén vehették át, ahol oktatók és vezetők is méltatták a fiatalokat - tette közzé az ELTE-SEK.

Példaképpé válhatnak

Lenkai Nóra rektori biztos kiemelte: az ösztöndíj nemcsak jutalom, hanem lehetőség is.
Önök azok a hallgatók, akik nem elégednek meg az átlagossal, és sokat tesznek az egyetemi közösségért is. Mutassanak példát társaiknak, és legyenek büszkék magukra – mondta el az ünnepségen.

Mint írják, jelen volt dr. Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója is, aki pedig arra emlékeztetett, hogy a pedagógusi hivatás nemcsak a tudás átadásáról, hanem értékek közvetítéséről is szól.

Minden pedagógus mintakép a diákjai számára, az ösztöndíj pedig azt bizonyítja, hogy Önök már most érzik ennek a felelősségét – hangsúlyozta.

Mostanában záporoznak a vasi diákokhoz az országos elismerések és ösztöndíjak: nemrég írtunk a szombathelyi Bosits Dorináról, aki a rangos Deák-Ferenc ösztöndíjat nyerte el.

 

 

