október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hol lehet?

1 órája

Szívszorító! Hetek óta nem találják az eltűnt magyar lányt

Címkék#Kovács Debóra Anikó#Svájc#rendőrség#eltűnt

Aki Kovács Debóra Anikó hollétéről bárki bármit tud az jelentkezzen - ezt kéri az édesanyja. Bázelből eltűnt a 15 éves lány.

Vaol.hu

Eltűnt - Kovács Debóra Anikó 2025. július 26-án  Svájcból, Bázelből. Debóra eltűnésekor fekete hosszú ruhában és fehér sportcipőben volt. Az édesanya az eltűnését azonnal bejelentette az ottani rendőrségen. Azóta nem hallott felőle senki és nem is látta senki. Az édesanya végső elkeseredésében a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálja a lányát - írta a Bors.

eltűnt
Eltűnt - Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem. 
Forrás: Bors

Eltűnt - Kovács Debóra Anikót Bázelben látták utoljára

Annyit tudunk, hogy egy nála sokkal idősebb férfivel beszélgetett, aki ellen a rendőrök nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. 

- folytatja könnyeivel küszködve az édesanya. 

Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem. Ebből arra következtetünk, hogy nem akart több napra elmenni otthonról - mesélte a megtört anya. Úgy érzi, hogy a svájci rendőrség nem keresik megfelelő intenzitással a lányát. Debóra időközben, augusztusban betöltötte a 15. életévét.

A teljes írás is további információk IDE kattintva érhetők el>>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu