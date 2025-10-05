Szívszorító! Hetek óta nem találják az eltűnt magyar lányt

Eltűnt - Kovács Debóra Anikó 2025. július 26-án Svájcból, Bázelből. Debóra eltűnésekor fekete hosszú ruhában és fehér sportcipőben volt. Az édesanya az eltűnését azonnal bejelentette az ottani rendőrségen. Azóta nem hallott felőle senki és nem is látta senki. Az édesanya végső elkeseredésében a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálja a lányát - írta a Bors.

Eltűnt - Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem.

Forrás: Bors

Eltűnt - Kovács Debóra Anikót Bázelben látták utoljára

Annyit tudunk, hogy egy nála sokkal idősebb férfivel beszélgetett, aki ellen a rendőrök nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

- folytatja könnyeivel küszködve az édesanya.

Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem. Ebből arra következtetünk, hogy nem akart több napra elmenni otthonról - mesélte a megtört anya. Úgy érzi, hogy a svájci rendőrség nem keresik megfelelő intenzitással a lányát. Debóra időközben, augusztusban betöltötte a 15. életévét.

