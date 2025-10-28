október 28., kedd

Mai évfordulók
50 perce

Lukóczki László eltűnése: Két fontos kérés a lakossághoz

Címkék#segítség#keresés#eltűnt

Folyamatosan keresik Lukóczki Lászlót, a Szombathelyen eltűnt családapát. A keresési akciók eddig nem hoztak áttörő eredményt, de nem adják fel és egyre többen csatlakoznak az akciókhoz. Ezúttal két fontos kérést is megosztottak Lukóczki László megtalálása érdekében.

Vaol.hu

Eltűnt vasi férfi: Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Ezúttal a civil lakossághoz szólnak.

Továbbra is keresik az eltűnt vasi férfit.
Fotó: Cseh Gábor

Kérés az eltűnt vasi férfi ügyében

Magánkamerák visszanézése

 Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg, amelyben kéréssel fordul a lakossághoz. 

László testvére arra kéri azokat, akiknek Szombathelyen, különösen a Puskás Tivadar utca környékén van magánbiztonsági kamerája, vagy olyan ismerőse, akinek van ott kamerája, nézzék át a felvételeiket az alábbi időintervallumban:

2025.10.20. 23:00 – 2025.10.21. 01:00

Ha a felvételeken Lukóczki Lászlóra vagy bármilyen gyanús mozgásra utaló részletet látnak, kéri értesítsék a rendőrséget (112), és mondják el, hogy az eltűnt férfi keresésével kapcsolatban találtak felvételt. Telefonon a hölgyet 0630 237-4319 számon érhetik el. Az kéri, ha lehetséges, küldjenek egy képkivágást (fotót), a felvétel időpontját, és nagyjából a helyszínt vagy irányt privát üzenetben.

Fontos:

 • Kérik, az eredeti felvételt semmiképp ne töröljék vagy módosítsák, mert az bizonyítékként szolgálhat

 • A felvételt ne osszák meg nyilvánosan, csak a rendőrségnek és az eltűnt férfi testvérének jelezzék

Minden magántulajdon átnézése

Kérik a lakosságot, hogy minden háztömb pincéjében és tetőterében nézzenek körül. Minden panel háznál és tömblakásnál, a tulajok menjenek egy kört, hátha pont ott bujt el László. Minden segítség számít, így te is segíthetsz, hogy meglegyen Lukóczki László.

