Lukóczki László eltűnése: Két fontos kérés a lakossághoz

Eltűnt vasi férfi: Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Ezúttal a civil lakossághoz szólnak.

Továbbra is keresik az eltűnt vasi férfit.

Fotó: Cseh Gábor

Kérés az eltűnt vasi férfi ügyében

Magánkamerák visszanézése

Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg, amelyben kéréssel fordul a lakossághoz.

László testvére arra kéri azokat, akiknek Szombathelyen, különösen a Puskás Tivadar utca környékén van magánbiztonsági kamerája, vagy olyan ismerőse, akinek van ott kamerája, nézzék át a felvételeiket az alábbi időintervallumban:

2025.10.20. 23:00 – 2025.10.21. 01:00

Ha a felvételeken Lukóczki Lászlóra vagy bármilyen gyanús mozgásra utaló részletet látnak, kéri értesítsék a rendőrséget (112), és mondják el, hogy az eltűnt férfi keresésével kapcsolatban találtak felvételt. Telefonon a hölgyet 0630 237-4319 számon érhetik el. Az kéri, ha lehetséges, küldjenek egy képkivágást (fotót), a felvétel időpontját, és nagyjából a helyszínt vagy irányt privát üzenetben.

Fontos:

• Kérik, az eredeti felvételt semmiképp ne töröljék vagy módosítsák, mert az bizonyítékként szolgálhat

• A felvételt ne osszák meg nyilvánosan, csak a rendőrségnek és az eltűnt férfi testvérének jelezzék

Minden magántulajdon átnézése