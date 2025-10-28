1 órája
Lukóczki László eltűnése: Két fontos kérés a lakossághoz
Folyamatosan keresik Lukóczki Lászlót, a Szombathelyen eltűnt családapát. A keresési akciók eddig nem hoztak áttörő eredményt, de nem adják fel és egyre többen csatlakoznak az akciókhoz. Ezúttal két fontos kérést is megosztottak Lukóczki László megtalálása érdekében.
Eltűnt vasi férfi: Ahogy arról folyamatosan beszámoltunk, múlt héten hétfő óta, vagyis immáron hét napja kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő. Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül. De a család nem adja fel a küzdelmet! Ezúttal a civil lakossághoz szólnak.
Kérés az eltűnt vasi férfi ügyében
Magánkamerák visszanézése
Lukócki László keresése céljából létrehozott Facebook-csoportban testvére egy újabb bejegyzést osztott meg, amelyben kéréssel fordul a lakossághoz.
László testvére arra kéri azokat, akiknek Szombathelyen, különösen a Puskás Tivadar utca környékén van magánbiztonsági kamerája, vagy olyan ismerőse, akinek van ott kamerája, nézzék át a felvételeiket az alábbi időintervallumban:
2025.10.20. 23:00 – 2025.10.21. 01:00
Ha a felvételeken Lukóczki Lászlóra vagy bármilyen gyanús mozgásra utaló részletet látnak, kéri értesítsék a rendőrséget (112), és mondják el, hogy az eltűnt férfi keresésével kapcsolatban találtak felvételt. Telefonon a hölgyet 0630 237-4319 számon érhetik el. Az kéri, ha lehetséges, küldjenek egy képkivágást (fotót), a felvétel időpontját, és nagyjából a helyszínt vagy irányt privát üzenetben.
Fontos:
• Kérik, az eredeti felvételt semmiképp ne töröljék vagy módosítsák, mert az bizonyítékként szolgálhat
• A felvételt ne osszák meg nyilvánosan, csak a rendőrségnek és az eltűnt férfi testvérének jelezzék
Minden magántulajdon átnézése
Kérik a lakosságot, hogy minden háztömb pincéjében és tetőterében nézzenek körül. Minden panel háznál és tömblakásnál, a tulajok menjenek egy kört, hátha pont ott bujt el László. Minden segítség számít, így te is segíthetsz, hogy meglegyen Lukóczki László.