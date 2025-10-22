Hétfő óta keresik az eltűnt vasi férfit – a rendőrök és önkéntesek is kutatnak utána

- Folyamatosan kapjuk a bejelentéseket, hívásokat, hogy hol láthatták Lászlót – mondta a vaol.hu-nak az eltűnt vasi férfi testvére. - Volt, aki azt mondta Szombathelyen, az egyik utcában lehet. Odaesettünk, de nem találtuk. Egy másvalaki szerint Egyházasrádócnál lehet. Sajnos, itt sem találtunk rá.

Eltűnt vasi férfi - a rendőrség és a családja is nagy erőkkel keresi

Forrás: Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary

A testvértől megtudtuk, László hétfőn este balesetet okozott, a rendőrök elvették a jogosítványát. A rendőrök láthatták utoljára, mert azóta nem tudunk róla. A telefonja, akkor este még működött, de most már ki van kapcsolva.

László Szombathelyen dolgozik, de a szülei Geresekaráton élnek.

Az egyházasrádóci helyszín azért volt ígéretes, mert akár az is lehetett, hogy gyalog indult Gersekarátra

– tette hozzá a testvér.

A rendőrök mellett, a család és önkéntesek is keresik az eltűnt vasi férfit.

A férfi Gersekaráton lakik, azért az eltűnését a Vasvári Rendőrkapitányság rendelte el, a körözés és fényképe elérhető a police.hu oldalon. Eltűnésekor fekete pulóvert, drk márkájú melegítőnadrágot és cipőt viselt – tudtuk meg.

Eltűnt vasi férfi - Az előzmények

A Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary nevű közösségi oldalon osztották meg a police.hu oldalára felkerült eltűnt személyt. Mint írják, eltűnés miatt keresik Lukóczki Lászlót.

A 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését , kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság.

Ha bárki bárhol látta, vagy bármilyen információval rendelkezik, kérik azonnal értesítse a rendőrséget!

Eltűnéskor viselt ruhája: fekete DRK melegítőnadrág, fekete DRK pulcsi és DRK cipő.

Személyes adatok

Név: LUKÓCZKI LÁSZLÓ

Születési családi és utónév: LUKÓCZKI LÁSZLÓ

Nem: Férfi

Születési helye: NYÍRBÁTOR

Születési dátum: 1994-01-24

Állampolgárság: MAGYAR

Születési ország: MAGYARORSZÁG

A férfi képét IDE KATTINTVA a police.hu oldalán tekintheti meg!