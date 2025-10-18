október 18., szombat

Mozi

1 órája

Telt ház és vastaps a moziban – közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen az Ember maradj Ákos-portréfilm - fotók

Címkék#ákos#Közönségtalálkozó#Hábermann Jenő

Vaol.hu

Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet! című portréfilmet vetítették le szombat este a Savaria-moziban. Telt házas volt a vetítés és szinte mindenki maradt a közönségtalálkozóra is Ákossal és Hábermann Jenő producerrel. A film bepillantást enged Magyarország egyik legnépszerűbb előadóművészének életébe és pályájába – a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig. A részletekkel később jövünk.

Forrás: Kóbor Szonja

Közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen az Ember maradj Ákos-portréfilm - Nézegessen képeket!

Ákos a Savaria-moziban

Fotók: Kóbor Szonja

 

