Telt ház és vastaps a moziban – közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen az Ember maradj Ákos-portréfilm - fotók

Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet! című portréfilmet vetítették le szombat este a Savaria-moziban. Telt házas volt a vetítés és szinte mindenki maradt a közönségtalálkozóra is Ákossal és Hábermann Jenő producerrel. A film bepillantást enged Magyarország egyik legnépszerűbb előadóművészének életébe és pályájába – a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig. A részletekkel később jövünk.

Forrás: Kóbor Szonja

