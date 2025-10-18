Mozi
54 perce
Telt ház és vastaps a moziban – közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen az Ember maradj Ákos-portréfilm - fotók
Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet! című portréfilmet vetítették le szombat este a Savaria-moziban. Telt házas volt a vetítés és szinte mindenki maradt a közönségtalálkozóra is Ákossal és Hábermann Jenő producerrel. A film bepillantást enged Magyarország egyik legnépszerűbb előadóművészének életébe és pályájába – a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig. A részletekkel később jövünk.
Közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen az Ember maradj Ákos-portréfilm - Nézegessen képeket!
Ákos a Savaria-mozibanFotók: Kóbor Szonja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre