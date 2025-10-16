október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem felejtik el

1 órája

Horváth Balázsra emlékeznek: „Putyus emléktorna” lesz

Címkék#esemény#tisztelet#tragédia#emléktorna

Szentgotthárdon nem feledik a derűs, midig vidám, önzetlen és szívesen segítő barátot, akit tavaly veszítettek el. Hétvégén az ő tiszteletére lesz emléktorna.

Gombos Kálmán

Szombaton Szentgotthárdon közösségi esemény: emléktorna lesz „Putyus” tiszteletére. Olvasóink bizonyára emlékezhetnek Horváth Balázs és családja történetére: az édesapa tavaly, tragikus hirtelenséggel halt meg, két kicsi gyermeket hátrahagyva. Portálunk tavalyi adventi jótékonysági felhívásának eredményeképpen közel másfél millió forinttal tudtunk mi is segíteni.

Az emléktorna Putyusról szól - a képen kis családja, tavaly decemberben.
Az emléktorna Putyusról szól - a képen kis családja, tavaly decemberben.
Fotó: Unger Tamás / VN

Emléktorna Putyus tiszteletére

Most környéken közismert és szeretett barátra, jótékony társra egy év elteltével ismét megemlékeznek a Rába-parti városban. Hogy méltó módon megőrizzék emlékét, futball emléktornát szerveznek, ahol barátai, kollégái, csapattársai – és mindazok, akik ismerték és szerették, együtt emlékezhetnek rá. 

Négy csapat száll versenybe az emléktornán: a Putyus OldSchool, a Hilfi Kert, Gotham City és a Szentgotthárdi VSE, a helyszín Szentgotthárdon a sportpálya lesz. Délelőtt tizenegykor kezdenek, a vendéglátásról László Attila gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak: az esemény Putyus emlékének megőrzéséről, a játék szeretetéről és a közösségről is szólni fog.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu