Horváth Balázsra emlékeznek: „Putyus emléktorna” lesz
Szentgotthárdon nem feledik a derűs, midig vidám, önzetlen és szívesen segítő barátot, akit tavaly veszítettek el. Hétvégén az ő tiszteletére lesz emléktorna.
Szombaton Szentgotthárdon közösségi esemény: emléktorna lesz „Putyus” tiszteletére. Olvasóink bizonyára emlékezhetnek Horváth Balázs és családja történetére: az édesapa tavaly, tragikus hirtelenséggel halt meg, két kicsi gyermeket hátrahagyva. Portálunk tavalyi adventi jótékonysági felhívásának eredményeképpen közel másfél millió forinttal tudtunk mi is segíteni.
Emléktorna Putyus tiszteletére
Most környéken közismert és szeretett barátra, jótékony társra egy év elteltével ismét megemlékeznek a Rába-parti városban. Hogy méltó módon megőrizzék emlékét, futball emléktornát szerveznek, ahol barátai, kollégái, csapattársai – és mindazok, akik ismerték és szerették, együtt emlékezhetnek rá.
Négy csapat száll versenybe az emléktornán: a Putyus OldSchool, a Hilfi Kert, Gotham City és a Szentgotthárdi VSE, a helyszín Szentgotthárdon a sportpálya lesz. Délelőtt tizenegykor kezdenek, a vendéglátásról László Attila gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak: az esemény Putyus emlékének megőrzéséről, a játék szeretetéről és a közösségről is szólni fog.
