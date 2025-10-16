Horváth Balázsra emlékeznek: „Putyus emléktorna” lesz

Szombaton Szentgotthárdon közösségi esemény: emléktorna lesz „Putyus” tiszteletére. Olvasóink bizonyára emlékezhetnek Horváth Balázs és családja történetére: az édesapa tavaly, tragikus hirtelenséggel halt meg, két kicsi gyermeket hátrahagyva. Portálunk tavalyi adventi jótékonysági felhívásának eredményeképpen közel másfél millió forinttal tudtunk mi is segíteni.

Az emléktorna Putyusról szól - a képen kis családja, tavaly decemberben.

Fotó: Unger Tamás / VN

Emléktorna Putyus tiszteletére

Most környéken közismert és szeretett barátra, jótékony társra egy év elteltével ismét megemlékeznek a Rába-parti városban. Hogy méltó módon megőrizzék emlékét, futball emléktornát szerveznek, ahol barátai, kollégái, csapattársai – és mindazok, akik ismerték és szerették, együtt emlékezhetnek rá.

Négy csapat száll versenybe az emléktornán: a Putyus OldSchool, a Hilfi Kert, Gotham City és a Szentgotthárdi VSE, a helyszín Szentgotthárdon a sportpálya lesz. Délelőtt tizenegykor kezdenek, a vendéglátásról László Attila gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak: az esemény Putyus emlékének megőrzéséről, a játék szeretetéről és a közösségről is szólni fog.

