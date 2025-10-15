Emléküket mostantól botlatókövek őrzik!

A holokauszt áldozatául esett lakosok emlékét őrző botlatóköveket helyeztek el Körmenden. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést szombaton, 11 órakor a Dienes Lajos utcában az egykori körmendi zsinagóga helyén, ahol 2004 óta Polgár Ildikó keramikusművész Holokauszt-emlékműve áll.

Dr. Szabó Barna polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy ezek a kövek nemcsak a múlt emlékei, hanem a jelen figyelmeztetései is Fotó: Jámbori Tamás

Dr. Szabó Barna polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a botlatókövek aprók, mégis súlyos üzenetet hordoznak, emlékezzünk és ne engedjük, hogy a feledés újra győzzön.

Ezek a kövek nemcsak a múlt emlékei, hanem a jelen figyelmeztetései is, arra emlékeztetnek minket, hogy a gyűlölet, kirekesztés, és az előítélet soha többé ne kapjon helyet közösségeinkben. A botlatókövek nemcsak az áldozatok emlékét őrzi, hanem bennünket is arra tanít, hogy a múlt ismerete nélkül nincsen jövő.

Végezetül arra kérte a mintegy félszáz jelenlévőt, hogy emlékezzünk tisztelettel, együttérzéssel és felelősséggel.

A polgármestert Dobos Attila, a Körmendi Hit Gyülekezetének lelkésze követte, aki felidézte, a botlatókövek elhelyezésének gondolata mintegy másfél évvel ezelőtt merült fel, amit aztán egy nagyon alapos levéltári kutatás követett, így választották ki azt a három embert, akinek most emléket állítanak. Mert mint rámutatott, az emlékezet segít rendezni a múltat, segít eligazodni a hétköznapokban és reményt ad a jövőre vonatkozóan.

A megemlékezésen jelen volt Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke is, aki beszédében hangsúlyozta, számukra fontos, hogy Magyarországon minden olyan településen, ahonnan akárcsak egy embert is elhurcoltak, arról legyen valamilyen emlék.

Botlatókő, a szinte kikerülhetetlen emlék

Utoljára Szántóné dr. Balázs Edit történész lépett a mikrofonhoz, hogy szóban is méltó emléket állítson annak a három embernek, akinek a Dienes, a Kölcsey és a Bástya utcában elhelyezték botlatóköveiket, mielőtt azonban ismertette volna a három életutat, röviden felidézte a botlatókövek történetét. A holokauszt minden tizedik áldozata magyar, vagy Magyarországról deportált zsidó volt. A háború után hosszú ideig a hitközségek rituális megemlékezése tartotta életben az áldozatok emlékét, a rendszerváltás után emléktáblák, szobrok, emlékművek, utcanevek emlékeztettek a deportálásokra, a munkaszolgálatban elpusztítottakra. Az emlékező macskakövekkel Gunter Demning német szobrász egészen új, szinte kikerülhetetlen emléket állított. Az utcán sétáló járókelő megpillantja a tízszer tízes kis réztáblákat, rajtuk az azonos adatokkal, a névvel, a születés és gyilkosság évével, helyével, nálunk 2007-ben helyezték el az első 50 botlatókövet.

Dr. Krausz Ignác (rabbi), Ritscher Miklós (kereskedő, a Zsidó Tanács elnöke) és Steiner Jakab (cipész) három körmendi polgár, három körmendi zsidó a 283-ból, akiket a szombathelyi gettóval együtt deportáltak 1944. július 4-én.

A Szentírás úgy tartja, a neve mindenkinek az emlékműve is, addig emlékszünk amíg felidézzük a nevét. Őket, hármójukat, már biztosan nem felejtjük el.