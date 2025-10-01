Rózsaszín október: Így zajlik az emlőszűrés, ez történik, ha az eredmény nem negatív

Egy nemzetközi kampány részeként nemcsak október 1-jén, hanem egész hónapban a betegség megelőzésére, korai felismerésére és az érintettek támogatására hívják fel a figyelmet a szakemberek. A szűrés fontosságát hangsúlyozza dr. Dankovics Zsófia is, hiszen az időben felfedezett emlőrák nagy eséllyel gyógyítható.

Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja.

Forrás: Shutterstock

Emlőrák: az időben elkezdett kezelés a gyógyulás esélyét hordozza

Az emlőrák a tüdőrák után a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, hazánkban évente mintegy 8000 új megbetegedést és 2100-2200 közötti halálesetet tartanak nyilván. Az emlődaganatok nagy hányada az 50 év feletti nőket érinti, bár az előfordulás egyre inkább a fiatalabb korosztály felé tolódik el. Az emlőrák kezdetben nem okoz tüneteket és panaszokat. A gyógyulás esélyei annál jobbak, minél korábban, tünetmentes fázisban ismerik fel a betegséget, hiszen az időben elkezdett kezelés a gyógyulás esélyét hordozza magában, mondja.

Mit jelent a szervezett szűrővizsgálat?

Bizonyos betegségcsoportokban – amelyek gyakori előfordulásúak és haláloki szerepük jelentős – adottak a szűrővizsgálatok szervezett formában. Ma Magyarországon három betegségben működik ilyen: méhnyakrák, vastagbéldaganat és emlődaganat esetén. A főorvos hozzáteszi: olyan daganatok alkalmasak szűrésre, melyek hosszú ideig tünetmentesek, de már korai fázisban kimutathatóak, a korai kezelés kedvezően befolyásolja a betegség természetes lefolyását, illetve rendelkezésre áll olyan vizsgálómódszer, ami a betegség kimutatására alkalmas. Ilyen az emlődaganatok esetén a mammográfia.

– Az emlődaganat minél koraibb felismerésében maguk a nők tehetnek a legtöbbet azzal, hogy részt vesznek a felkínált népegészségügyi célú szűrővizsgálaton, ami a tünetmentes 45-65 év közötti szűrésre jogosult nők kétévenként megismételt mammográfiás emlővizsgálatát jelenti. Az érintett korosztályba tartozó nők meghívólevelet kapnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK) közreműködésével a lakóhelyhez tartozó mammográfiás központtól. (65 éves kortól a vizsgálatot a nőknek maguknak kell kezdeményezniük, amihez a háziorvostól kell beutalót kérniük.) A szűrővizsgálatot a Markusovszky Kórházban sokéves tapasztalattal rendelkező kiváló orvos kollégák és szakdolgozók végzik évente közel 10 ezer szűrésre megjelenő nőnél. Ezer szűrésből 3-4 esetben korai daganatot ismerünk fel, ez éves szinten 50-60 esetet jelent. Felelősek vagyunk saját magunkért, ez senkire nem hárítható át! Ha megkapjuk a behívót a szűrésre, menjünk el! Életet menthet! – hangsúlyozza.