Emlőrák elleni küzdelem

38 perce

Rózsaszín október: Így zajlik az emlőszűrés, ez történik, ha az eredmény nem negatív

Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja: az önvizsgálat és a szűrések fontosságára figyelmeztetnek ilyenkor a szakemberek. Az alkalomból arra kértük dr. Dankovics Zsófiát, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Onkoradiológiai osztályának vezetőjét, mondja el, hogyan zajlik az emlőszűrés, kik és hogyan vehetnek részt a szűrővizsgálaton. A szakember arról is beszélt, mi történik, ha a kivizsgálás emlőrákot igazol.

Tóth Katalin

Egy nemzetközi kampány részeként nemcsak október 1-jén, hanem egész hónapban a betegség megelőzésére, korai felismerésére és az érintettek támogatására hívják fel a figyelmet a szakemberek. A szűrés fontosságát hangsúlyozza dr. Dankovics Zsófia is, hiszen az időben felfedezett emlőrák nagy eséllyel gyógyítható. 

Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja.
Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja.
Forrás:  Shutterstock

Emlőrák: az időben elkezdett kezelés a gyógyulás esélyét hordozza

Az emlőrák a tüdőrák után a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, hazánkban évente mintegy 8000 új megbetegedést és 2100-2200 közötti halálesetet tartanak nyilván. Az emlődaganatok nagy hányada az 50 év feletti nőket érinti, bár az előfordulás egyre inkább a fiatalabb korosztály felé tolódik el. Az emlőrák kezdetben nem okoz tüneteket és panaszokat. A gyógyulás esélyei annál jobbak, minél korábban, tünetmentes fázisban ismerik fel a betegséget, hiszen az időben elkezdett kezelés a gyógyulás esélyét hordozza magában, mondja.

Mit jelent a szervezett szűrővizsgálat?

Bizonyos betegségcsoportokban – amelyek gyakori előfordulásúak és haláloki szerepük jelentős – adottak a szűrővizsgálatok szervezett formában. Ma Magyarországon három betegségben működik ilyen: méhnyakrák, vastagbéldaganat és emlődaganat esetén. A főorvos hozzáteszi: olyan daganatok alkalmasak szűrésre, melyek hosszú ideig tünetmentesek, de már korai fázisban kimutathatóak, a korai kezelés kedvezően befolyásolja a betegség természetes lefolyását, illetve rendelkezésre áll olyan vizsgálómódszer, ami a betegség kimutatására alkalmas. Ilyen az emlődaganatok esetén a mammográfia. 

– Az emlődaganat minél koraibb felismerésében maguk a nők tehetnek a legtöbbet azzal, hogy részt vesznek a felkínált népegészségügyi célú szűrővizsgálaton, ami a tünetmentes 45-65 év közötti szűrésre jogosult nők kétévenként megismételt mammográfiás emlővizsgálatát jelenti. Az érintett korosztályba tartozó nők meghívólevelet kapnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK) közreműködésével a lakóhelyhez tartozó mammográfiás központtól. (65 éves kortól a vizsgálatot a nőknek maguknak kell kezdeményezniük, amihez a háziorvostól kell beutalót kérniük.) A szűrővizsgálatot a Markusovszky Kórházban sokéves tapasztalattal rendelkező kiváló orvos kollégák és szakdolgozók végzik évente közel 10 ezer szűrésre megjelenő nőnél. Ezer szűrésből 3-4 esetben korai daganatot ismerünk fel, ez éves szinten 50-60 esetet jelent. Felelősek vagyunk saját magunkért, ez senkire nem hárítható át! Ha megkapjuk a behívót a szűrésre, menjünk el! Életet menthet! – hangsúlyozza. 

Hogyan zajlik az emlőszűrés? 

– Fizikális vizsgálattal kezdődik, ami az emlők, a hónalj, a kulcscsont feletti terület áttapintását jelenti, ezt szakasszisztens végzi. Ezt követően mammográfiás felvételek készülnek: az emlők kétirányú röntgenvizsgálata történik röntgensugárzással, ami alacsony sugárterhelést jelent. Mindössze az emlők összenyomása járhat enyhe kellemetlenséggel, fájdalommal. Az emlőszűrés vizsgálata a radiológiai osztályon történik dr. Kovács Beáta főorvos vezetésével. 

Mi történik, ha nem negatív az eredmény?

A nem negatív szűrési eredmény esetén további szakorvosi vizsgálatokra van szükség. A Markusovszky-kórházban az emlő-hónalj ultrahang-vizsgálata, az emlő MR-vizsgálata, vékonytű biopszia (ennek során citológiai minta (sejtes elemek) vételére van lehetőség); vastagtű biopszia (az ennek során nyert szövethengerből pontosabb szövettani diagnózis nyerhető) és excisios biopszia, azaz sebészi mintavétel történhet az elváltozás azonosítása érdekében.

Mi történik, ha a kivizsgálás emlőrákot igazol?

Az emlődaganatok kezelésében szövettani altípustól, a daganat méretétől, a betegség kiterjedésétől függően műtét, sugárterápia és gyógyszeres kezelés jön szóba. Az időben felfedezett betegség esetén jó esély van a gyógyulásra.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy kisebb eséllyel alakuljon ki emlődaganat?

  • Mérsékeljük az alkoholfogyasztást
  • Ne dohányozzunk
  • Ügyeljünk a testsúlyunkra: a túlsúlyos, elhízott nők esetében nagyobb az esély a mellrák kialakulására. 
  • Legyünk fizikailag aktívak. 
  • Szoptassuk a gyermekünket: minél tovább tesszük, annál inkább fokozzuk a védekezést. 
  • Mérsékeljük a hormonterápiák dózisát és időtartamát. 
  • Kerüljük a besugárzást és a környezetszennyező anyagokat 
  • Táplálkozzunk egészségesen

Szűrővizsgálat elmulasztása esetén az időben fel nem ismert daganat különböző tüneteket okozhat. Észlelésük esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni:

  • Az emlő alakja torzul
  • Az emlő bőrén ismeretlen eredetű, nem gyógyuló seb jelentkezik
  • Az emlő vagy a bimbó bőre behúzódik.
  • A mellbimbó megduzzad, kipirosodik, viszket.
  • Az emlő véresen váladékozik.
  • Addig ismeretlen csomó tapintható az emlőben vagy a hónaljban.

Röviden osztályukat is bemutatja a főorvos: 

– A szombathelyi Onkoradiológiai Osztály regionális onkológiai centrumként működik, ennek megfelelően szerteágazó feladatokat látunk el. A  rosszindulatú daganatos betegek osztályunkon sugárterápiát, gyógyszeres kezelések számos típusát kapják mind járó-, mind fekvőbeteg-ellátás keretei közt. Sugárterápia tekintetében Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron vármegye soproni régiójának sugárterápiás ellátása történik itt, amelyhez európai színvonalú géppark áll rendelkezésünkre. A betegek vizsgálata, éveken keresztül tartó gondozása a szakambulanciákon történik. Az osztály regionális melanóma centrum: Vas, Zala, Veszprém, Győr-Moson-Sopron vármegyék melanomás betegei Szombathelyen kaphatnak gyógyszeres kezelést. Az osztályon rendszeresen működik onkoteam (orvosi munkacsoport), itt történik a betegek kezelési tervének felállítása több szakma képviselőinek részvételével. Az osztály dolgozói mindent megtesznek azért, hogy betegeink a legmagasabb színvonalú, legbiztonságosabb ellátásban részesüljenek.

Az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából Összefogás a nők egészségért címmel háromnapos programsorozatot hirdetnek Szombathelyen szeptember 29., hétfő és október 1-je, szerda között: a szűréseken való részvételt népszerűsítik. Részletek itt.

 

 

 

