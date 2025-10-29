október 29., szerda

Nárcisz névnap

Horváth Nikoletta jegyzete

1 órája

Én így emlékezem, és rám is így emlékezzetek majd!

Horváth Nikoletta

Az emlékezés mindenkinek kicsit más, mást jelent. Van, akit megnyugtat, ha kimehet a temetőbe, és a sír körül serénykedhet. Van, aki kötelességből teszi ugyanezt. És van, aki egyszer, ha eljön az ideje senkit sem szeretne arra hívni, vagy kötelezni, hogy egy adott sírhelyhez járjon ki emlékezni. Ide tartozom én. Nekem az emlékezet élő. Az emlékezés tettekben, gondolatokban, és érzésekben az, ami számomra, az én szívemnek-lelkemnek igaz. Ettől még teljes elfogadással vagyok a többiek felé, akik máshogyan élik meg mindezt. Amíg képesek vagyunk egymást elfogadni úgy, ahogy vagyunk, addig nincsen semmi gond. Nekem a temető üres, mert ami kell az itt van örökkön való módon a mozdulataimban, a gondolataimban, az érzéseimben. Konkrétan tudom, hogy melyik porcikám kit hordoz magában, melyik mimikám, gesztusom kitől ered, melyik gondolatomat kitől kaptam és melyik érzésemet ki táplálja. Nekem így igaz, nekem így illő és élő az emlékezés. Másnak pedig máshogy. És így van ez jól! Én pedig annak örülnék jobban, ha egyszer majd nem virágokkal és lángnyelvekkel emlékeznének rám a temetőben, hanem egy-egy soromra, viccemre, fárasztó beszólásomra, Nikis mozdulatomra, azaz a “nézésemre meg a járásomra” a való, mindennapi élet egy-egy pillanatában.

 

