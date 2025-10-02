Energia és geopolitika: izgalmas kérdésekre kaptunk válaszokat a Vármegyeházi Estén

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Vámos Zoltán főispán várta az érdeklődőket a most induló Vármegyeházi Estek sorozat kezdő alkalmára. Az első beszélgetés meghívott vendég dr. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatója volt. Az este hat órakor kezdődő eseményre majdnem zsúfolásig megtelt a Díszterem, ami megmutatta a téma iránti érdeklődést.

Energia és geopolitika: izgalmas Vármegyeházi Este volt

Forrás: Unger Tamás

Energia a háború árnyékában

Majthényi László első kérdése rögtön az egyik fontos területet érintette: mennyire befolyásolja az orosz-ukrán háború ezt a területet? Milyen hatásai voltak, vannak és lesznek? Hortay Olivér válaszában felidézte az európai uniós politikát, amely a szankciók sorát alkalmazta – és még fogja is alkalmazni – az oroszokkal szemben. Ennek szerves része az energiahordozók területe is, hiszen ezt is tiltólistára tették: sem gázt, sem kőolajat nem vásárolhatnak az uniós tagállamok. Rámutatott: hazánk különlehes helyzetben van, a földrajzi fekvése miatt jobban rászorul az orosz ellátásra. Ezt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megértette és elfogadta, köszönhetően az Orbán Viktorral folytatott beszélgetésnek. Szóba került három fontos kihívás is. Elsőként a háztartások energia-ellátása (és annak költségei a családok számára). A magyar rezsicsökkentésnek hála, nálunk ez a probléma jelentősen kisebb, mint az átlagos európai országok polgárainak. Másrészt az elszabadult kamatok kerültek terítékre: itt a magyar válasz a kamatstop volt. A harmadik kihívás az infláció: ez sajnos minket is érintett, érint.

Érnek-e valamit a szankciók?

Vámos Zoltán a szankciós csomagokra kérdezett rá – amiket már tizennyolc alkalommal vezettek be (most dolgoznak a 19. csomagon). Az előadó válasza egyértelmű volt: ezek nem érték el céljukat. Sőt: Oroszország gazdasági növekedése meghaladja az Európai Unió azonos adatait. Azaz: elmondható, hogy a szankciók visszafelé sültek el. A szankciókat egyébként is kijátsszák: jó néhány európai ország vásárol azóta például Indiától – orosz olajat és gázt. Az EU-s intézkedések egyébként is elhibázott döntések: a túlszabályozott bürokraták miatt olyan elvárásokat támasztanak beszállítók (arab országok) elé, amiket azok nem képesek – és nem is akarnak – betartani. Ehhez kapcsolódott Majthényi László kérdése is: Európa száz, vagy akár még 40-50 éve is meghatározó volt sok tekintetben a globális világpolitikában – ám ez a helyzet, „köszönhetően” az elhibázott lépéseknek – gyökeresen megváltozott.