Fotók: Innét még biztosan nem látta a megyeszékhely határában zajló nagyszabású építkezést

Különleges felvételek mutatják a többszázmilliós beruházást. Az átadás várhatóan 2026-ban lesz.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, egy 4,7 milliárd forintos beruházás keretében az E.ON egy új, modern alállomást és egy 9 km hosszú, 132 kV-os távvezetéket épít a városban, hogy kielégítse a megnövekedett ipari és lakossági energiaigényt. A távvezeték várhatóan még idén elkészül, az alállomás teljes befejezése pedig 2026-ra várható.

Transzformátor-állomás épül Szombathely határában

Légifelvételeken az építkezés

A nagyszabású építkezés Szombathely északi részén, a "kis elkerülő" mellett zajlik, most légifelvételeken mutatjuk meg a transzformátor-állomás területén zajló munkálatokat.

Transzformátor-állomás épül Szombathely határában

 

 

