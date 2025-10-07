Fejlesztés
1 órája
Fotók: Innét még biztosan nem látta a megyeszékhely határában zajló nagyszabású építkezést
Különleges felvételek mutatják a többszázmilliós beruházást. Az átadás várhatóan 2026-ban lesz.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, egy 4,7 milliárd forintos beruházás keretében az E.ON egy új, modern alállomást és egy 9 km hosszú, 132 kV-os távvezetéket épít a városban, hogy kielégítse a megnövekedett ipari és lakossági energiaigényt. A távvezeték várhatóan még idén elkészül, az alállomás teljes befejezése pedig 2026-ra várható.
Légifelvételeken az építkezés
A nagyszabású építkezés Szombathely északi részén, a "kis elkerülő" mellett zajlik, most légifelvételeken mutatjuk meg a transzformátor-állomás területén zajló munkálatokat.
