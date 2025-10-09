október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod!

1 órája

Garázs az előkertbe, engedély nélküli sufni az udvarra – lazultak az építési szabályok!

Címkék#melléképület#HÉSZ#garázs#engedély

Rugalmas beépíthetőség, jobban kihasználható előkert, engedély nélküli melléképületek. Jelentősen lazítottak augusztus végén az építési szabályokon, mutatjuk a részleteket!

Vaol.hu
Garázs az előkertbe, engedély nélküli sufni az udvarra – lazultak az építési szabályok!

Fotó: Cseh Gábor

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely sok ingatlantulajdonos számára jelenthet kedvező változásokat. Az új építési szabályok lazítanak bizonyos korlátozásokon, rugalmasabbá teszik a telkek beépíthetőségét, és bővítik a melléképítmények körét. A változások a Magyar Közlöny 97. számában jelentek meg, az alábbiakban összegyűjtöttük ezek közül a leglényegesebbeket és azt, hogy mi várható a gyakorlatban.

Változtak az építési szabályok: amennyiben a helyi szabályok nem tiltják, mostantól épülhet garázs az előkertben is
Változtak az építési szabályok: amennyiben a helyi szabályok nem tiltják, mostantól épülhet garázs az előkertben is  Fotó: Cseh Gábor
  • Bővült a melléképítmények köre

Korábban a melléképítmények listáján alapesetben olyan építmények szerepeltek, mint a kerti tároló, garázs, műhely stb. Az új TÉKA-módosítás most további létesítményeket is felvesz erre a listára: például csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler (beépített tűzoltó berendezés) gépházak is bekerültek. Ezzel olyan kiszolgáló rendszerek is engedélyezhetővé válnak – legalább elméleti szinten –, amelyek korábban nem tartozhattak volna ide.

  • Pontosítás a szabályozási vonal fogalmában

A szabályozási vonal egy olyan tervezett telekhatár a szabályozási terven, amely kijelöli a közterület (pl. út, utca) és a nem közterület (pl. telek) határát. Ez jelzi, hogy hol húzódik majd a jövőbeli közterület, és a teleképítéskor figyelembe kell venni. A szabályozási vonal gyakran komoly korlátot jelentett az építési tilalmaknál: ha egy telek egy részén át kellett volna haladnia a szabályozási vonalnak, azt gyakran automatikusan leépítendőnek nyilvánították. Az új jogszabály most szűkebb értelmezést ad ennek a fogalomnak, így nem mindig jár automatikus tiltással, hogy egy részlet a szabályozási vonalon átnyúlik. Ez több esetben lehetőséget ad arra, hogy korábban tiltott részeket is be lehessen építeni – ha az egyéb feltételek teljesülnek.

  • Előkertben és oldalkertben is lehet építkezni – ha engedélyezik

Az egyik legvonzóbb újítás az, hogy lakó- és üdülőtelek esetén a helyi építési szabályzat (HÉSZ) engedélyezheti, hogy melléképítmények – például garázs, kerti tároló – az előkertben vagy oldalkertben elhelyezhetők legyenek, vagyis nemcsak a ház mögötti területen.

Korábban ez sok helyen tiltott volt az országos vagy a helyi szabályok miatt. Most viszont, ha a HÉSZ elfogadja, több telken kihasználhatóbbá válik az előkert is.

  • Engedély nélkül építhető melléképületek – feltételekkel

A módosítás alapján bizonyos kisebb melléképületeket (pl. sufnit, kerti tárolót) a TÉKA által meghatározott mérethatárokon belül, sok esetben engedély és bejelentés nélkül lehet megépíteni – azzal a fontos feltétellel, hogy a helyi HÉSZ ehhez hozzájárul, tehát ez sem automatikus lehetőség, de nagyobb mozgásteret adhat a kisebb építmények terén.

Az új építési szabályokkal nagyobb szabadságot kapnak az ingatlantulajdonosok

Több lehetőség nyílik arra, hogy előkertekben vagy oldalkertekben helyezzenek el melléképületeket, a kis méretű tárolók, sufnik sok esetben engedély nélkül is megépíthetők. A telkek beépíthetősége rugalmasabbá válhat, nem minden esetben akadályozza meg a szabályozási vonal az építést. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az új szabályok bevezetése és az átállás folyamata településenként eltérő lehet, hiszen a helyi HÉSZ-ek módosítása is szükséges ahhoz, hogy az új lehetőségek ténylegesen érvényesülhessenek. Így tehát még ha a törvényi keretek nyitottabbak is lettek, alkalmazásuk függ attól, hogy a HÉSZ milyen formában adaptálta azokat. Az átállás időszaka alatt előfordulhatnak jogi bizonytalanságok ezért fontos az építkezés megkezdése előtt a körültekintő tájékozódás, nehogy később bontani kelljen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu