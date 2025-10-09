Garázs az előkertbe, engedély nélküli sufni az udvarra – lazultak az építési szabályok!

Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely sok ingatlantulajdonos számára jelenthet kedvező változásokat. Az új építési szabályok lazítanak bizonyos korlátozásokon, rugalmasabbá teszik a telkek beépíthetőségét, és bővítik a melléképítmények körét. A változások a Magyar Közlöny 97. számában jelentek meg, az alábbiakban összegyűjtöttük ezek közül a leglényegesebbeket és azt, hogy mi várható a gyakorlatban.

Változtak az építési szabályok: amennyiben a helyi szabályok nem tiltják, mostantól épülhet garázs az előkertben is Fotó: Cseh Gábor

Bővült a melléképítmények köre

Korábban a melléképítmények listáján alapesetben olyan építmények szerepeltek, mint a kerti tároló, garázs, műhely stb. Az új TÉKA-módosítás most további létesítményeket is felvesz erre a listára: például csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler (beépített tűzoltó berendezés) gépházak is bekerültek. Ezzel olyan kiszolgáló rendszerek is engedélyezhetővé válnak – legalább elméleti szinten –, amelyek korábban nem tartozhattak volna ide.

Pontosítás a szabályozási vonal fogalmában

A szabályozási vonal egy olyan tervezett telekhatár a szabályozási terven, amely kijelöli a közterület (pl. út, utca) és a nem közterület (pl. telek) határát. Ez jelzi, hogy hol húzódik majd a jövőbeli közterület, és a teleképítéskor figyelembe kell venni. A szabályozási vonal gyakran komoly korlátot jelentett az építési tilalmaknál: ha egy telek egy részén át kellett volna haladnia a szabályozási vonalnak, azt gyakran automatikusan leépítendőnek nyilvánították. Az új jogszabály most szűkebb értelmezést ad ennek a fogalomnak, így nem mindig jár automatikus tiltással, hogy egy részlet a szabályozási vonalon átnyúlik. Ez több esetben lehetőséget ad arra, hogy korábban tiltott részeket is be lehessen építeni – ha az egyéb feltételek teljesülnek.

Előkertben és oldalkertben is lehet építkezni – ha engedélyezik

Az egyik legvonzóbb újítás az, hogy lakó- és üdülőtelek esetén a helyi építési szabályzat (HÉSZ) engedélyezheti, hogy melléképítmények – például garázs, kerti tároló – az előkertben vagy oldalkertben elhelyezhetők legyenek, vagyis nemcsak a ház mögötti területen.