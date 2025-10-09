1 órája
Garázs az előkertbe, engedély nélküli sufni az udvarra – lazultak az építési szabályok!
Rugalmas beépíthetőség, jobban kihasználható előkert, engedély nélküli melléképületek. Jelentősen lazítottak augusztus végén az építési szabályokon, mutatjuk a részleteket!
Fotó: Cseh Gábor
Augusztus végén módosult a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA), amely sok ingatlantulajdonos számára jelenthet kedvező változásokat. Az új építési szabályok lazítanak bizonyos korlátozásokon, rugalmasabbá teszik a telkek beépíthetőségét, és bővítik a melléképítmények körét. A változások a Magyar Közlöny 97. számában jelentek meg, az alábbiakban összegyűjtöttük ezek közül a leglényegesebbeket és azt, hogy mi várható a gyakorlatban.
- Bővült a melléképítmények köre
Korábban a melléképítmények listáján alapesetben olyan építmények szerepeltek, mint a kerti tároló, garázs, műhely stb. Az új TÉKA-módosítás most további létesítményeket is felvesz erre a listára: például csapadékvíz-tárolók, oltóvíz-tartályok vagy sprinkler (beépített tűzoltó berendezés) gépházak is bekerültek. Ezzel olyan kiszolgáló rendszerek is engedélyezhetővé válnak – legalább elméleti szinten –, amelyek korábban nem tartozhattak volna ide.
- Pontosítás a szabályozási vonal fogalmában
A szabályozási vonal egy olyan tervezett telekhatár a szabályozási terven, amely kijelöli a közterület (pl. út, utca) és a nem közterület (pl. telek) határát. Ez jelzi, hogy hol húzódik majd a jövőbeli közterület, és a teleképítéskor figyelembe kell venni. A szabályozási vonal gyakran komoly korlátot jelentett az építési tilalmaknál: ha egy telek egy részén át kellett volna haladnia a szabályozási vonalnak, azt gyakran automatikusan leépítendőnek nyilvánították. Az új jogszabály most szűkebb értelmezést ad ennek a fogalomnak, így nem mindig jár automatikus tiltással, hogy egy részlet a szabályozási vonalon átnyúlik. Ez több esetben lehetőséget ad arra, hogy korábban tiltott részeket is be lehessen építeni – ha az egyéb feltételek teljesülnek.
- Előkertben és oldalkertben is lehet építkezni – ha engedélyezik
Az egyik legvonzóbb újítás az, hogy lakó- és üdülőtelek esetén a helyi építési szabályzat (HÉSZ) engedélyezheti, hogy melléképítmények – például garázs, kerti tároló – az előkertben vagy oldalkertben elhelyezhetők legyenek, vagyis nemcsak a ház mögötti területen.
Korábban ez sok helyen tiltott volt az országos vagy a helyi szabályok miatt. Most viszont, ha a HÉSZ elfogadja, több telken kihasználhatóbbá válik az előkert is.
- Engedély nélkül építhető melléképületek – feltételekkel
A módosítás alapján bizonyos kisebb melléképületeket (pl. sufnit, kerti tárolót) a TÉKA által meghatározott mérethatárokon belül, sok esetben engedély és bejelentés nélkül lehet megépíteni – azzal a fontos feltétellel, hogy a helyi HÉSZ ehhez hozzájárul, tehát ez sem automatikus lehetőség, de nagyobb mozgásteret adhat a kisebb építmények terén.
Az új építési szabályokkal nagyobb szabadságot kapnak az ingatlantulajdonosok
Több lehetőség nyílik arra, hogy előkertekben vagy oldalkertekben helyezzenek el melléképületeket, a kis méretű tárolók, sufnik sok esetben engedély nélkül is megépíthetők. A telkek beépíthetősége rugalmasabbá válhat, nem minden esetben akadályozza meg a szabályozási vonal az építést.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az új szabályok bevezetése és az átállás folyamata településenként eltérő lehet, hiszen a helyi HÉSZ-ek módosítása is szükséges ahhoz, hogy az új lehetőségek ténylegesen érvényesülhessenek. Így tehát még ha a törvényi keretek nyitottabbak is lettek, alkalmazásuk függ attól, hogy a HÉSZ milyen formában adaptálta azokat. Az átállás időszaka alatt előfordulhatnak jogi bizonytalanságok ezért fontos az építkezés megkezdése előtt a körültekintő tájékozódás, nehogy később bontani kelljen.