Erasmus Napok – diákok és tanárok élménybeszámolói a HBSZ-ben

Milánó, Prága, Steyr, Split, Málta – ezeken a helyeken jártak az elmúlt években a HBSZ diákjai és oktatói az Erasmus+ programban (az EU oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja). Pénteken az Erasmus Napok rendezvényen társaik is bepillantást nyerhettek a külföldi utak részleteibe.

Az ErasmusDays – Erasmus Napok rendezvénysorozathoz csatlakozott pénteken a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum is.

Forrás: VN/HBSZ

Erasmus Napok a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikumban

– Iskolánk a Vas Vármegyei Szakképzési Centrumon keresztül évek óta részt vesz a programban: tanulói és oktatói mobilitásra is van lehetőségünk. Az előbbi az intézményünkben két ágazatot érint: az informatika és távközlést, valamint a gazdálkodás és menedzsmentet – ennek megfelelően mások a helyszínek, a célországok, a gyakorlatok is. Az "informatikusaink” jártak már Drezdában, Milánóban, most készülünk Franciaországba, Metzbe; a gazdálkodás-menedzsment ágazaton tanulók pedig Prágába és az ausztriai Steyrbe látogattak – tudtuk meg Horváth Klaudia nevelési igazgatóhelyettestől.

Horváth Klaudia máltai tapasztalataikról mesélt.

Fotó: Tóth Kata

Pénteken élménybeszámolók követték egymást a kijelölt tantermekben: 40 percig ugyanazok a tanuló maradtak egy teremben, csak az előadók váltották egymást. Az egyik oktató például a Splitben megismert, tanórákon jól használható alkalmazásokat mutatta be kollégáinak. Horváth Klaudia pedig vetített képeken a máltai élményeiről beszélt és az erasmusos utak tapasztalatairól: többek között arról, hogy nagyon jó jelen lenni a multikulturális környezetben, magas szintű a nyelvi képzés; a nyitottság, a befogadás és a sokszínűség jellemző és a digitális kompetenciák fejlődése. Azt is megemlítette, hogy az egyik utazás során megismerkedett egy francia tanárnővel – az ismeretség iskoláik közti kapcsolatfelvétellé és együttműködéssé nőtte ki magát.