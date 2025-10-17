október 17., péntek

Oktatás

1 órája

Zakuszka kóstoló és divatbemutató az Oladi Technikumban

Színes programsorozattal készült a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikuma a nemzetközi Erasmus napokra. Csütörtökön például Olaszországot idézték meg és egy divatbemutató erejéig a milánói Operában érezhették magukat az érdeklődők. Az Erasmus napok személyes élménybeszámolóval zárult pénteken.

Cseh-Egyed Bernadett

Az 1987-ben alapított Erasmus program célja a kezdetektől változatlan: segítse a résztvevőket a világ megismerésében, a tanulásban és a tapasztalatszerzésben, valamint hogy minél többeket ösztönözzön az aktív társadalmi szerepvállalásra. Mindezt a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztésével, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatásával – mutatott rá köszöntőjében Némethné Ódor Edit, az Oladi Technikum igazgatóhelyettese. 

Erasmus Napok az Oladi Technikumban
Erasmus Napok az Oladi Technikumban
Fotó: Cseh Gábor

Erasmus Napok az Oladi Technikumban

Emlékeztetett: a szombathelyi intézmény 2018-ban írta első Erasmus pályázatát, melynek megvalósítására – a Covid járvány miatt- 2022-ben került sor, Milánóban. Az elmúlt három évben öt európai országba jutottak el Erasmusos projektekre az iskola képviselői Drezdában és Prágában kollégáik fejlesztették ismereteiket, Mallorkán, Milánóban és Sepsiszentgyörgyön pedig diákjaik bővítették szakmai tudásukat.

Divatbemutató az Oladi Technikumban 2025

Fotók: Cseh Gábor

A nemzetközi Erasmus Napokon interaktív módon, naponta más-más kultúrát, országot idézek meg az iskolában. A programsorozat, egy látványos fotókiállítással vette kezdetét. A képek a prágai tapasztalatokat elevenítik meg, majd német kultúrához kapcsolódó kvízjáték, erdélyi székelyek mindennapjait bemutató, zakuszka kóstoló várta az érdeklődőket. Csütörtökön többek között a milánói Opera jelmezei által inspirált divatbemutatót tartottak, pénteken pedig egy korábban végzett diák mesélt a mallorkai sportos élményeiről és a mediterrán életérzésről.



 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
