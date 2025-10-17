Zakuszka kóstoló és divatbemutató az Oladi Technikumban

Az 1987-ben alapított Erasmus program célja a kezdetektől változatlan: segítse a résztvevőket a világ megismerésében, a tanulásban és a tapasztalatszerzésben, valamint hogy minél többeket ösztönözzön az aktív társadalmi szerepvállalásra. Mindezt a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztésével, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatásával – mutatott rá köszöntőjében Némethné Ódor Edit, az Oladi Technikum igazgatóhelyettese.

Erasmus Napok az Oladi Technikumban

Fotó: Cseh Gábor

Emlékeztetett: a szombathelyi intézmény 2018-ban írta első Erasmus pályázatát, melynek megvalósítására – a Covid járvány miatt- 2022-ben került sor, Milánóban. Az elmúlt három évben öt európai országba jutottak el Erasmusos projektekre az iskola képviselői Drezdában és Prágában kollégáik fejlesztették ismereteiket, Mallorkán, Milánóban és Sepsiszentgyörgyön pedig diákjaik bővítették szakmai tudásukat.