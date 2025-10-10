2 órája
Erre figyelj! Leállás jön az egyik hazai nagybanknál, ezek a szolgáltatások szünetelnek
Péntek estétől szombat délig leállás lesz az Erste Banknál, több szolgáltatás is szünetel, mutatjuk, hogy melyikek.
Rendszerfejlesztés miatt 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, azaz péntek estétől szombat délig, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között bizonyos szolgáltatásokat nem lehet majd igénybe venni az Erste Banknál - tájékoztatott hivatalos weboldalán a pénzintézet. Mint a tájékoztatóban írták: bizonyos funkciók, például az internetes vásárlás vagy az azonnali átutalások fogadása teljesen leáll a fenti időpontokban.
Leáll az Erste Bank bizonyos szolgáltatásai
Továbbra is elérhető szolgáltatások:
- Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
- Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatások:
- George App és Web
- Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Mint a tájékoztatóban feltüntetik, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.