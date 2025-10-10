Erre figyelj! Leállás jön az egyik hazai nagybanknál, ezek a szolgáltatások szünetelnek

október 10., péntek

Péntek estétől szombat délig leállás lesz az Erste Banknál, több szolgáltatás is szünetel, mutatjuk, hogy melyikek.

Vaol.hu

Rendszerfejlesztés miatt 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, azaz péntek estétől szombat délig, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között bizonyos szolgáltatásokat nem lehet majd igénybe venni az Erste Banknál - tájékoztatott hivatalos weboldalán a pénzintézet. Mint a tájékoztatóban írták: bizonyos funkciók, például az internetes vásárlás vagy az azonnali átutalások fogadása teljesen leáll a fenti időpontokban.

Erste Bank: hamarosan bizonyos szolgáltatások szünetelnek
Leáll az Erste Bank bizonyos szolgáltatásai

Továbbra is elérhető szolgáltatások:  

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Mint a tájékoztatóban feltüntetik, a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek.

 

