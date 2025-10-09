Értéktár vetélkedőt hirdet a Vas Vármegyei önkormányzat

Vas Vármegye Önkormányzata háromfordulós vetélkedőt hirdet a vasi iskolák 6-8. és 9-12. évfolyamain tanuló diákjainak, hogy a fiatalok minél szélesebb körben megismerkedjenek a Vas Vármegyei Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő szellemi, tárgyi, épített, kulturális örökségünkkel, valamint természeti értékeinkkel.

Az acsádi Márk Rosarium is a Vas Vármegyei Értéktár része. Fotó: Merklin Tímea

Értéktár vetélkedő: a két kategóriában négyfős csapatok jelentkezhetnek 2025. október 22-ig

Egy iskola tetszőleges számú csapatot indíthat, a 2. fordulóba és a szóbeli döntőbe iskolánként és kategóriánként egy-egy csapat juthat be.

Az első – online, iskolai – fordulóra 2025. november 12-én kerül sor. Az általános – és a középiskolai kategória legjobb 6-6 dolgozatot megírt csapata november - decemberben egy projektfeladatot készít, amelynek eredménye már beleszámít a 2026 január-februári döntő pontjaiba. A feladatok elkészítésénél a szervezők a játékosság és az ismeretek átadásának célja mellett különösen számítanak a gyerekek kreativitására, kezdeményezőképességére.