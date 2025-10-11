3 órája
Esszéíró pályázat: az Átkelés lett a legjobb!
Andrási Vivien: Átkelés című esszéje bizonyult a legjobbnak a Czeiner Réka emlékére kiírt esszéíró pályázaton. A szerző a pénteki eredményhirdetésen és díjátadón fel is olvasta művét.
A Szombathelyi Hospice Alapítvány által Czeiner Réka emlékére kiírt esszéíró pályázat díjátadóját, pénteken délben tartották meg a PTE Szent-Györgyi Egészségügyi Technikumban. A díjátadó helyszínéül szolgáló termet zsúfolásig megtöltő diákokhoz az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvos, Vas vármegye díszpolgára szólt. Elsőként köszönetét fejezte ki az iskolának, hogy Réka kívánsága megvalósulhatott, valamint megköszönte a diákoknak, hogy nyitottan álltak ehhez a nehéz témához és mint hangsúlyozta, minden beérkezett pályaműben alapos és tiszteletre méltó munkát ismertek meg.
- I. helyezett: Andrási Vivien: Átkelés
- II. helyezett: Lendvai Hanna és Bíró Vanessza: Újrakezdés
- III: helyezett Fekete Luca Lili és Buza Laura: Erő
Az esszéíró pályázat legjobbnak bizonyult műveit a szerzők fel is olvasták
Az első három helyezett könyvutalványban részesült és ők mindannyian fel is olvasták nyertes pályamunkájukat. Az esszéíró pályázat győztese, saját nagyapjának elvesztéséről írt, akinek élete utolsó időszakában a Szombathelyi Hospice Alapítvány nyújtott segítséget. A gyerekként átélt szeretett rokon elvesztésének története, mind a szerzőben, mind hallgatóságában mély nyomott hagyott, a jelenlévő tanárok és diákok megrendülten, néma csendben hallgatták végig a visszaemlékezést.
Különös aktualitást adott az eseménynek, hogy éppen most szombaton lesz a hospice világnapja, amit 1984 óta minden év októberének második szombatján tartanak. Célja, hogy felhívja a figyelmet az emberséges elmúlás körülményeinek megteremtésének fontosságára.