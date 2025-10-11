Esszéíró pályázat: az Átkelés lett a legjobb!

A Szombathelyi Hospice Alapítvány által Czeiner Réka emlékére kiírt esszéíró pályázat díjátadóját, pénteken délben tartották meg a PTE Szent-Györgyi Egészségügyi Technikumban. A díjátadó helyszínéül szolgáló termet zsúfolásig megtöltő diákokhoz az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvos, Vas vármegye díszpolgára szólt. Elsőként köszönetét fejezte ki az iskolának, hogy Réka kívánsága megvalósulhatott, valamint megköszönte a diákoknak, hogy nyitottan álltak ehhez a nehéz témához és mint hangsúlyozta, minden beérkezett pályaműben alapos és tiszteletre méltó munkát ismertek meg.

Dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvos átadja a díjat Andrási Viviennnek, a Czeiner Réka emlékére kiírt esszéíró pályázat győztesének Fotó: Kóbor Szonja

I. helyezett: Andrási Vivien: Átkelés

II. helyezett: Lendvai Hanna és Bíró Vanessza: Újrakezdés

III: helyezett Fekete Luca Lili és Buza Laura: Erő

Az esszéíró pályázat legjobbnak bizonyult műveit a szerzők fel is olvasták

Az első három helyezett könyvutalványban részesült és ők mindannyian fel is olvasták nyertes pályamunkájukat. Az esszéíró pályázat győztese, saját nagyapjának elvesztéséről írt, akinek élete utolsó időszakában a Szombathelyi Hospice Alapítvány nyújtott segítséget. A gyerekként átélt szeretett rokon elvesztésének története, mind a szerzőben, mind hallgatóságában mély nyomott hagyott, a jelenlévő tanárok és diákok megrendülten, néma csendben hallgatták végig a visszaemlékezést.

Különös aktualitást adott az eseménynek, hogy éppen most szombaton lesz a hospice világnapja, amit 1984 óta minden év októberének második szombatján tartanak. Célja, hogy felhívja a figyelmet az emberséges elmúlás körülményeinek megteremtésének fontosságára.