Nagyot kaszált egy magyar játékos az Eurojackpoton

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint kedden kihúzták az Eurojackpot 42. játékhetének nyerőszámait. Egy magyar játékos is örülhetett, mert 5 találatos szelvényével 60 milliót nyert a lottón.

Eurojackpot: valaki most sokat nyert

Kedden nyolc játékosnak volt jó az estéje: sikerült 5+0 találatos szelvényt feladniuk.

Egy szerencsés Magyarországon adta fel a nyertes szelvényét, aki így 59 582 780 forinttal lett gazdagabb.

A 4+1 találatos szelvényből 13 volt Magyarországon, a szerencsések nyereménye 157 210 forint.

A nyerőszámok a következők voltak:

8, 12, 13, 49, 50 B számsorsolás 2, 4

Mivel telitalálat nem volt, a következő heti várható főnyeremény, egy nyertes esetén, 68 millió euró, vagyis mintegy 26,5 milliárd forint.