1 órája
Nagyot kaszált egy magyar játékos az Eurojackpoton
Szép pénzt nyert egy magyar játékos az Eurojackpot keddi sorsolásán. Régen volt már telitalálat a nemzetközi lottón, ami a magyar játékosok körében is nagyon népszerű.Az Eurojackpot fizeti a legmagasabb nyereményt a lottón.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint kedden kihúzták az Eurojackpot 42. játékhetének nyerőszámait. Egy magyar játékos is örülhetett, mert 5 találatos szelvényével 60 milliót nyert a lottón.
Sokat nyert egy magyar játékos az Eurojackpoton
Kedden nyolc játékosnak volt jó az estéje: sikerült 5+0 találatos szelvényt feladniuk.
Egy szerencsés Magyarországon adta fel a nyertes szelvényét, aki így 59 582 780 forinttal lett gazdagabb.
A 4+1 találatos szelvényből 13 volt Magyarországon, a szerencsések nyereménye 157 210 forint.
A nyerőszámok a következők voltak:
8, 12, 13, 49, 50 B számsorsolás 2, 4
Mivel telitalálat nem volt, a következő heti várható főnyeremény, egy nyertes esetén, 68 millió euró, vagyis mintegy 26,5 milliárd forint.
