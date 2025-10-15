Nagyot kaszált egy magyar játékos az Eurojackpoton

október 15., szerda

Szép pénzt nyert egy magyar játékos az Eurojackpot keddi sorsolásán. Régen volt már telitalálat a nemzetközi lottón, ami a magyar játékosok körében is nagyon népszerű.Az Eurojackpot fizeti a legmagasabb nyereményt a lottón.

Vaol.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint kedden kihúzták az Eurojackpot 42. játékhetének nyerőszámait. Egy magyar játékos is örülhetett, mert 5 találatos szelvényével 60 milliót nyert a lottón.

eurojackpot
Eurojackpot: valaki most sokat nyert

Sokat nyert egy magyar játékos az Eurojackpoton

Kedden nyolc játékosnak volt jó az estéje: sikerült 5+0 találatos szelvényt feladniuk. 

Egy szerencsés Magyarországon adta fel a nyertes szelvényét, aki így 59 582 780 forinttal lett gazdagabb. 

A 4+1 találatos szelvényből 13 volt Magyarországon, a szerencsések nyereménye 157 210 forint.

A nyerőszámok a következők voltak: 

8, 12, 13, 49, 50 B számsorsolás 2, 4
Mivel telitalálat nem volt, a  következő heti várható főnyeremény, egy nyertes esetén, 68 millió euró, vagyis mintegy 26,5 milliárd forint.

 


 

