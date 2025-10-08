október 8., szerda

Európai elfogatóparancs

24 perce

Vigyázat, fegyver lehet nála! Veszélyes nőt keres a rendőrség: közzétették a fotóját is

A legfrissebb körözési toplistán 18 nő van, de egy veszélyes bűnöző is szerepel köztük Vas vármegyéből. Európai elfogatóparancs van érvényben ellene. Nem akármiért keresik. Ha bármit tudsz arról, hol tartózkodhat, hívd a 112-es központi segélyhívót!

Vas vármegyében 18 nőt keres a rendőrség, legtöbbet csalás, sikkasztás vagy lopás miatt. A körözési toplistán azonban egy kifejezetten veszélyes nő is szerepel. Április óta keresik, de hiába. Európai elfogatóparancs is érvényben van ellene. A 47 éves nőnek sikerült nagyon elrejtőznie valahol.

Papp Gyöngyit hónapok óta keresik a rendőrök
Európai elfogatóparancsot adtak ki a veszélyes nő miatt Vas vármegyében

Papp Gyöngyi nem először kerül összetűzésbe a törvénnyel. Márciusban hivatalos személy elleni erőszak miatt keresték. Abból tisztázta magát, de nem javult meg. Sőt, ennél durvább, amit később elkövetett, de a rendőrök azóta nem találják. Európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene, azt feltételezik, hogy külföldre szökött.

Csak óvatosan: fegyver lehet nála

Április 15-én a Sárvári Járásbíróság adott ki európai elfogatóparancsot ellene, de a Szombathelyi Törvényszék is kiadott egy körözést. Ezen a napon Papp Gyöngyi nevére két körözés is felkerült: az egyik rablás, a másik pedig fegyveresen vagy szervezett módon elkövetett rablás miatt. A fegyveres rablás gyanúja miatt nem zárható ki, hogy a nőnél fegyver lehet. A körözést végző celldömölki rendőrök kérik mindazok segítségét, akik információval rendelkeznek Papp Gyöngyi tartózkodási helyéről. Bejelentést személyesen a Celldömölki Rendőrkapitányságon, illetve telefonon a 36 (95) 420-032-es számon lehet tenni, de a 112-es, központi segélyhívó számot is fel lehet hívni, ha valaki tud róla, hogy hol tartózkodhat.

 

 

 

