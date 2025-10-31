Két vasi vállalkozás is esélyes az „Év Vidéki Vállalkozása 2025” díjra

Két Vas vármegyei vállalkozás is bekerült az „Év Vidéki Vállalkozása 2025” díj jelöltjei közé – adta hírül a Helyben vagyunk közösség. A Desits Vendégasztal – Desits Hús Rábapatyról, valamint a Falatnyi Pékség Magyarpolányból. Mint írják, mindketten méltán képviselik a vidéki értékeket, hiszen munkájukban a hagyomány, a kézművesség és a közösségi szellem kéz a kézben jár.

Év Vidéki Vállalkozása 2025: ők is esélyesek!

Forrás: Helyben vagyunk FB oldal

Év Vidéki Vállalkozása 2025 - vasi is nyerhet!

A Desits család Rábapatyról már hosszú évek óta bizonyítja, hogy a minőség és a hagyomány tökéletesen megfér egymás mellett. A Desits Hús termékei adalék- és tartósítószer-mentesek, a feldolgozás pedig hagyományőrző módon történik. Aki pedig nemcsak kóstolni, hanem élményt is keres, Csepregen a Desits Vendégasztalnál ismerkedhet meg a hamisítatlan vidéki vendéglátással - írják a bemutatásban.

A másik védjegyes jelölt, a Falatnyi Pékség Nardai Anita vezetésével működik Magyarpolányban. A pékségben a friss kenyér illata és a sváb gasztronómiai örökség találkozik – a kézműves technikák és a minőségi alapanyagok révén minden termék egy falatnyi hagyományt őriz - teszik hozzá.

A közönségszavazás már elindult, így most bárki segíthet abban, hogy ezek a kivételes vasi vállalkozások még nagyobb elismerést kapjanak.

Szavazni itt lehet: https://szavazas.videkivallalkozok.hu