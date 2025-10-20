Éveken keresztül hatalmas összegeket sikkasztott egy vasi cég ügyvezetője

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint egy kft. ügyvezetőjeként, öt éven keresztül, közel 37 millió forintot vett fel jogtalanul a cég rábízott pénzéből, és azt elköltötte a saját céljaira.

A járási ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés, pénzbüntetés és gazdasági társaságok vezető tisztségviselői tevékenységétől eltiltás kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséből származó teljes összegre vagyonelkobzás elrendelését indítványozta. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.