október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos tudni!

1 órája

Fagyasztási kisokos: így lesz mindig tartalék a hűtőben

Címkék#fagyasztás#lefagyasztás#fagyasztott zöldség#Steffel Csaba

A mélyhűtő sok háztartásban igazi megmentő: ha ügyesen használjuk, mindig lesz kéznél valami finomság. A fagyasztható ételek segítenek abban, hogy előre gondolkodjunk, spóroljunk az idővel, és a maradékokat is hasznosan tároljuk.

Polgár Patrícia

Steffel Csaba "Ciró" szakács szerint a fagyasztható ételek listája sokkal bővebb, mint elsőre gondolnánk.

Fagyasztható ételek: Steffel Csaba "Ciró" volt a segítségünkre
Fagyasztható ételek: Steffel Csaba "Ciró" volt a segítségünkre
Fotó: Szendi Péter

Fagyasztható ételek – tippek Steffel Csaba szakácstól

A jól fagyasztható főtt ételek közé tartoznak például a pörköltök, a gombapörkölt, a lecsó és a paradicsomos alapú szószok – természetesen tejföl és tejszín nélkül, mert a tejtermék kiolvadás után kicsapódik és rontja az állagot. A borsó fagyasztása és a leveszöldség fagyasztása is bevett gyakorlat, de előtte érdemes blansírozni, hogy a szín és a vitaminok megmaradjanak.

A hús fagyasztása során mindig friss alapanyagot használjunk, soha ne fagyasszunk újra felengedett húst. 

Praktikus, ha szeletelve, adagokban tesszük a mélyhűtőbe, így csak annyit kell elővenni, amennyire valóban szükség van. 

A pörkölt fagyasztása különösen hálás, mert kiolvadás után is megőrzi ízét – sokan ezért előre nagyobb mennyiséget főznek, és adagonként lefagyasztják.

Nemcsak főételeket, hanem desszerteket is tarthatunk a fagyasztóban. A sütemény fagyasztása egyre népszerűbb, különösen a nagyobb családi ünnepek előtt. A bejgli fagyasztása például remek módszer arra, hogy frissen maradjon karácsony után is. Fontos, hogy gondosan csomagoljuk, lehetőleg szeletelve, így könnyebb elővenni belőle. A bejgli lefagyasztása után hűtőben vagy szobahőmérsékleten lassan érdemes kiengedni, hogy megőrizze puhaságát - ahogy ez igaz minden ételre is.

A tejtermékek közül a túróval érdemes vigyázni. Bár sokan próbálkoznak vele, a túró fagyasztása után kiolvadva apró, kásás állagú lesz. Ettől függetlenül a fagyasztott túró felhasználása lehetséges például süteményekben, túrós rétesben vagy rakott ételekben. Ha mégis fagyasztunk túrót, érdemes kisebb adagokban, hogy a fagyasztott túró kiolvasztása után mindig csak annyit használjunk el, amennyi tényleg kell.

A konyhai előrelátás nagy segítség: az előre elkészíthető ételek és az előre elkészíthető fagyasztható ételek mindig jól jönnek egy sűrű hétköznapon. Ilyen lehet egy adag pörkölt, egy kis gombapörkölt, blansírozott leveszöldség vagy akár egy szeletelt sütemény. 

A fagyasztás tehát nemcsak a maradékok eltárolására jó, hanem tudatos előkészület is lehet. 

Ha adagolva, címkézve és gondosan csomagolva tesszük el az ételt, mindig kéznél lesz egy gyors vacsora vagy desszert – pontosan olyan, mintha frissen készült volna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu