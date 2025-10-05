Fagyasztási kisokos: így lesz mindig tartalék a hűtőben

Steffel Csaba "Ciró" szakács szerint a fagyasztható ételek listája sokkal bővebb, mint elsőre gondolnánk.

Fagyasztható ételek: Steffel Csaba "Ciró" volt a segítségünkre

Fotó: Szendi Péter

Fagyasztható ételek – tippek Steffel Csaba szakácstól

A jól fagyasztható főtt ételek közé tartoznak például a pörköltök, a gombapörkölt, a lecsó és a paradicsomos alapú szószok – természetesen tejföl és tejszín nélkül, mert a tejtermék kiolvadás után kicsapódik és rontja az állagot. A borsó fagyasztása és a leveszöldség fagyasztása is bevett gyakorlat, de előtte érdemes blansírozni, hogy a szín és a vitaminok megmaradjanak.

A hús fagyasztása során mindig friss alapanyagot használjunk, soha ne fagyasszunk újra felengedett húst.

Praktikus, ha szeletelve, adagokban tesszük a mélyhűtőbe, így csak annyit kell elővenni, amennyire valóban szükség van.

A pörkölt fagyasztása különösen hálás, mert kiolvadás után is megőrzi ízét – sokan ezért előre nagyobb mennyiséget főznek, és adagonként lefagyasztják.

Nemcsak főételeket, hanem desszerteket is tarthatunk a fagyasztóban. A sütemény fagyasztása egyre népszerűbb, különösen a nagyobb családi ünnepek előtt. A bejgli fagyasztása például remek módszer arra, hogy frissen maradjon karácsony után is. Fontos, hogy gondosan csomagoljuk, lehetőleg szeletelve, így könnyebb elővenni belőle. A bejgli lefagyasztása után hűtőben vagy szobahőmérsékleten lassan érdemes kiengedni, hogy megőrizze puhaságát - ahogy ez igaz minden ételre is.

A tejtermékek közül a túróval érdemes vigyázni. Bár sokan próbálkoznak vele, a túró fagyasztása után kiolvadva apró, kásás állagú lesz. Ettől függetlenül a fagyasztott túró felhasználása lehetséges például süteményekben, túrós rétesben vagy rakott ételekben. Ha mégis fagyasztunk túrót, érdemes kisebb adagokban, hogy a fagyasztott túró kiolvasztása után mindig csak annyit használjunk el, amennyi tényleg kell.

A konyhai előrelátás nagy segítség: az előre elkészíthető ételek és az előre elkészíthető fagyasztható ételek mindig jól jönnek egy sűrű hétköznapon. Ilyen lehet egy adag pörkölt, egy kis gombapörkölt, blansírozott leveszöldség vagy akár egy szeletelt sütemény.

A fagyasztás tehát nemcsak a maradékok eltárolására jó, hanem tudatos előkészület is lehet.

Ha adagolva, címkézve és gondosan csomagolva tesszük el az ételt, mindig kéznél lesz egy gyors vacsora vagy desszert – pontosan olyan, mintha frissen készült volna.