Fagyasztási kisokos: így lesz mindig tartalék a hűtőben
A mélyhűtő sok háztartásban igazi megmentő: ha ügyesen használjuk, mindig lesz kéznél valami finomság. A fagyasztható ételek segítenek abban, hogy előre gondolkodjunk, spóroljunk az idővel, és a maradékokat is hasznosan tároljuk.
Steffel Csaba "Ciró" szakács szerint a fagyasztható ételek listája sokkal bővebb, mint elsőre gondolnánk.
Fagyasztható ételek – tippek Steffel Csaba szakácstól
A jól fagyasztható főtt ételek közé tartoznak például a pörköltök, a gombapörkölt, a lecsó és a paradicsomos alapú szószok – természetesen tejföl és tejszín nélkül, mert a tejtermék kiolvadás után kicsapódik és rontja az állagot. A borsó fagyasztása és a leveszöldség fagyasztása is bevett gyakorlat, de előtte érdemes blansírozni, hogy a szín és a vitaminok megmaradjanak.
A hús fagyasztása során mindig friss alapanyagot használjunk, soha ne fagyasszunk újra felengedett húst.
Praktikus, ha szeletelve, adagokban tesszük a mélyhűtőbe, így csak annyit kell elővenni, amennyire valóban szükség van.
A pörkölt fagyasztása különösen hálás, mert kiolvadás után is megőrzi ízét – sokan ezért előre nagyobb mennyiséget főznek, és adagonként lefagyasztják.
Nemcsak főételeket, hanem desszerteket is tarthatunk a fagyasztóban. A sütemény fagyasztása egyre népszerűbb, különösen a nagyobb családi ünnepek előtt. A bejgli fagyasztása például remek módszer arra, hogy frissen maradjon karácsony után is. Fontos, hogy gondosan csomagoljuk, lehetőleg szeletelve, így könnyebb elővenni belőle. A bejgli lefagyasztása után hűtőben vagy szobahőmérsékleten lassan érdemes kiengedni, hogy megőrizze puhaságát - ahogy ez igaz minden ételre is.
A tejtermékek közül a túróval érdemes vigyázni. Bár sokan próbálkoznak vele, a túró fagyasztása után kiolvadva apró, kásás állagú lesz. Ettől függetlenül a fagyasztott túró felhasználása lehetséges például süteményekben, túrós rétesben vagy rakott ételekben. Ha mégis fagyasztunk túrót, érdemes kisebb adagokban, hogy a fagyasztott túró kiolvasztása után mindig csak annyit használjunk el, amennyi tényleg kell.
A konyhai előrelátás nagy segítség: az előre elkészíthető ételek és az előre elkészíthető fagyasztható ételek mindig jól jönnek egy sűrű hétköznapon. Ilyen lehet egy adag pörkölt, egy kis gombapörkölt, blansírozott leveszöldség vagy akár egy szeletelt sütemény.
A fagyasztás tehát nemcsak a maradékok eltárolására jó, hanem tudatos előkészület is lehet.
Ha adagolva, címkézve és gondosan csomagolva tesszük el az ételt, mindig kéznél lesz egy gyors vacsora vagy desszert – pontosan olyan, mintha frissen készült volna.