Falazórobot: sosem pihen és kivált egy kőművesbrigádot

Igazán fáradhatatlan kőműves, aki nem ismeri a pihenőidőt. Nappal vagy éjszaka, eső vagy ragyogó napsütés, mindig dolgozik. Nem tart szünetet, egyenletesen tempóban dolgozik, és soha nem beteg. A falazórobot segítségével a munka minden alkalommal időben elkészül, írja honlapján a kőszegi gyáregységgel is rendelkező Wienerberger a WLTR névre keresztelt építőipari segédeszközről.

Forradalmasíthatja az építőipart a falazórobot.

Forrás: magyarepitok.hu

Falazórobot: élesben is sikeresen tejesített

A falazórobot már májusban megérkezett Magyarországra, néhány hónappal a bemutatkozása után pedig már élesben is sikeresen tejesített: kevesebb mint 3 nap alatt húzta fel egy családi ház falait Budapest XVIII. kerületében – számolt be az Economx.

Mint írják, 2025 szeptemberében befejeződött az első olyan magyarországi lakóépület kivitelezése, amelynek teherhordó falait nagy részben robot építette fel. A WLTR nevű falazórobot – a Wienerberger, a cseh GreenBuild és a KM Robotics közös fejlesztése – kevesebb mint három nap alatt épített fel egy 100 négyzetméteres családi házat szerkezetkész állapotig.

A robot egy óra alatt akár 10 négyzetméter falat is fel tud húzni, több mint három méteres magasságig tud dolgozni és körülbelül egy ötfős kőművescsapat kapacitásával bír. A WLTR tervrajz alapján, milliméteres precizitással helyezi el az elemeket, így kiküszöböli az emberi tévedések lehetőségét és biztosítja a munka egyenletes minőséget.

A budapesti tesztprojekt tapasztalatai szerint a robot megoldást kínálhat többek között a szakképzett munkaerő hiányára is. Az automatizált falazás csökkenti a manuális munkát és ezáltal csökkenti a munkaerőköltségeket. Míg WLTR a hosszú falakat építi, a kőműves más szakmai feladatokra tud koncentrálni. Erről így vélekedik a Wienerberger: "Az építőipar munkaerőhiánya évek óta egyre súlyosabb kihívás, a WLTR robot pedig valódi választ kínál erre a problémára. A falazórobot használatával továbbra is szükség van a szakemberek munkájára és személyes jelenlétére, hiszen a speciális szaktudást igénylő feladatok (pl. az első sor megépítése, koszorú kialakítása) továbbra is a kőművesek feladata. A robot azokat a munkarészeket veszi át, melyek a legnagyobb fizikai terhelést jelentik."